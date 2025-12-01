Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии назвал причины аннулирования выборов в Румынии
10:41 01.12.2025
Экс-премьер Молдавии назвал причины аннулирования выборов в Румынии
Экс-премьер Молдавии назвал причины аннулирования выборов в Румынии
в мире
румыния
молдавия
бухарест
кэлин джеорджеску
джордж сорос
владимир филат
румыния
молдавия
бухарест
Экс-премьер Молдавии назвал причины аннулирования выборов в Румынии

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Год спустя после аннулирования президентских выборов в Румынии становится очевидно, что решающую роль в их исходе сыграли внешние структуры, связанные с фондом американского предпринимателя Джорджа Сороса, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер либерально-демократической партии Молдавии Владимир Филат.
На выборах президента Румынии 2024 года в первом туре лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования, сославшись на нарушения. Во второй тур Джеорджеску уже не допустили. После устранения независимого кандидата протестные голоса перешли к лидеру партии AUR ("Альянс за объединение румын" – ред.) Джеордже Симиону, но на фоне консолидации проевропейских партий и использования административного ресурса, он проиграл мэру Бухареста Никушору Дану.
"События в Румынии - наглядный пример управляемости выборов со стороны внешних сил. В конкретном случае это почерк структур Сороса. В Румынии аннулировали выборы, сняли Джеорджеску, поменяли процедуры. Никто не может меня переубедить, что это было законным действием. Выгоду извлекли структуры, связанные с партией USR ("Союз спасения Румынии" – ред.), которая опирается на учеников Сороса", - сказал Филат.
Политик подчеркнул, что причиной массового протестного настроения в Румынии были не только фигуры Джеорджеску или Симиона, но и глубокое недовольство тем, что решения в стране принимаются извне.
"Большинство румын чего хотят? Суверенитета. Они хотят, чтобы их больше не грабили. Румыния — богатая страна: нефть, газ, уголь, уран, леса. Красивая страна — и одна из беднейших в Европе. Людей раздражает, что решения принимаются не в Бухаресте. Они хотят распоряжаться своими ресурсами и принимать решения суверенно", - отметил политик.
Отмена выборов в Румынии привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
