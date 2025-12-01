КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Год спустя после аннулирования президентских выборов в Румынии становится очевидно, что решающую роль в их исходе сыграли внешние структуры, связанные с фондом американского предпринимателя Джорджа Сороса, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер либерально-демократической партии Молдавии Владимир Филат.

Политик подчеркнул, что причиной массового протестного настроения в Румынии были не только фигуры Джеорджеску или Симиона, но и глубокое недовольство тем, что решения в стране принимаются извне.