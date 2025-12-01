Сооснователь Gunvor продаст свою долю и уйдет в отставку

Внешних собственников по-прежнему не будет, также говорится в сообщении. Сумма сделки не называется.

Торбьёрн Торнквист является одним из сооснователей компании в 2000 году, начал карьеру в British Petroleum, где работал в 1977-1983 годах, а затем возглавлял отдел торговли нефтью в Scandinavian Trading Co AB до 1989 года.