15:13 01.12.2025 (обновлено: 15:18 01.12.2025)
Сооснователь Gunvor продаст свою долю и уйдет в отставку
южная америка, gunvor group
Южная Америка, Gunvor Group
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бывший глава и мажоритарный акционер международного сырьевого трейдера Gunvor Торбьёрн Торнквист продаст свою долю в пользу группы сотрудников компании, назначен новый руководитель, следует из сообщения компании.
"Мажоритарный владелец Торбьёрн Торнквист продаст всю свою долю в пользу группы нынешних сотрудников, которые в дальнейшем будут полностью владеть компанией", - указывается в сообщении.
Внешних собственников по-прежнему не будет, также говорится в сообщении. Сумма сделки не называется.
Вместе с тем главным исполнительным директором компании был назначен Гэри Педерсен (Gary Pedersen), который с 2024 года руководит подразделением по Северной и Южной Америке.
Торбьёрн Торнквист является одним из сооснователей компании в 2000 году, начал карьеру в British Petroleum, где работал в 1977-1983 годах, а затем возглавлял отдел торговли нефтью в Scandinavian Trading Co AB до 1989 года.
Gunvor Group – один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты в более чем 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.
