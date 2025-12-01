Костин предрек ЕС судебные тяжбы в случае конфискации российских активов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Евросоюз в случае конфискации российских активов столкнется с судебными разбирательствами, которые продлятся 50 лет, заявил агентству Рейтер глава ВТБ Андрей Костин.
"Удобно вести войну не только чужими руками, но и чужими деньгами - это высшее искусство для Европы. Но этому не может быть оправдания", - приводит его слова Рейтер.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
