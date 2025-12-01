Рейтинг@Mail.ru
Костин предрек ЕС судебные тяжбы в случае конфискации российских активов - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 01.12.2025 (обновлено: 20:06 01.12.2025)
Костин предрек ЕС судебные тяжбы в случае конфискации российских активов
Костин предрек ЕС судебные тяжбы в случае конфискации российских активов
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Евросоюз в случае конфискации российских активов столкнется с судебными разбирательствами, которые продлятся 50 лет, заявил агентству Рейтер глава ВТБ Андрей Костин.
"Удобно вести войну не только чужими руками, но и чужими деньгами - это высшее искусство для Европы. Но этому не может быть оправдания", - приводит его слова Рейтер.
"Начало хаоса". ЕС сделал неуклюжий реверанс в сторону России
24 сентября, 08:00
Как указывает агентство, Костин заявил, что Россия ответит на конфискацию, арестовав активы европейских инвесторов в России, а также добавил, что даже после достижения мира на Украине могут последовать "50 лет судебных тяжб".
Глава ВТБ также сказал, что Россия должна более активно судиться с ЕС, Бельгией и Euroclear по поводу активов в российских и международных судах, и предложил подать иск в суд ООН.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Костин резко высказался об антироссийском шаге Европы
21 июня, 14:07
 
