Костин назвал причины укрепления курса рубля - РИА Новости, 01.12.2025
19:56 01.12.2025 (обновлено: 21:20 01.12.2025)
Костин назвал причины укрепления курса рубля
экономика, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), московская биржа, втб (банк), финансы, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, доллар, россия, рубль, юань
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На укрепление рубля влияют различные факторы, однако текущий курс не устраивает ни бюджет, ни экспортеров, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии форума "Россия зовет!".
"Прежде всего низкий импорт. Продажу валюты, юаней, правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все", — прокомментировал он.
По его словам, сейчас нет ясности в вопросе того, как формируются курсы валют, однако, вероятно, это происходит через юань, поскольку долларовый курс рубля на бирже не формируется. Затем ЦБ смотрит на отдельные сделки банков.
Помимо этого, Костин отметил, что спрос на валюту упал у всех: даже сами россияне перестали накапливать доллары".
За ноябрь на Мосбирже рубль к юаню укрепился на 3,02 процента, или на 34 копейки.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ВТБ повысил ставки по вкладам
