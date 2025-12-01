https://ria.ru/20251201/ekipazh-2058911238.html
В Турции рассказали о состоянии экипажа атакованного танкера Mersin
В Турции рассказали о состоянии экипажа атакованного танкера Mersin - РИА Новости, 01.12.2025
В Турции рассказали о состоянии экипажа атакованного танкера Mersin
ЭКИПАЖ ТАНКЕРА MERSIN У БЕРЕГОВ СЕНЕГАЛА НЕ ПОСТРАДАЛ ПРИ ЧП, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕТ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ТУРЕЦКОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:08:00+03:00
2025-12-01T13:08:00+03:00
2025-12-01T16:08:00+03:00
турция
сенегал
турция
сенегал
турция, сенегал
В Турции рассказали о состоянии экипажа атакованного танкера Mersin
