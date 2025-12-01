Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили, что следят за ситуацией с коррупцией на Украине - РИА Новости, 01.12.2025
14:06 01.12.2025
В ЕК заявили, что следят за ситуацией с коррупцией на Украине
В ЕК заявили, что следят за ситуацией с коррупцией на Украине
Официальный представитель Еврокомиссии заявил РИА Новости, что продолжают внимательно следить за ситуацией с коррупцией на Украине после отставки главы офиса... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
украина
брюссель
андрей ермак
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
еврокомиссия
украина
брюссель
В ЕК заявили, что следят за ситуацией с коррупцией на Украине

БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости Юрий Апрелефф. Официальный представитель Еврокомиссии заявил РИА Новости, что продолжают внимательно следить за ситуацией с коррупцией на Украине после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Мы видели сообщения о обысках, проведённых НАБУ и САП, а также об отставке главы офиса президента (Ермака - ред.) в пятницу. Мы понимаем, что расследования продолжаются. Борьба с коррупцией является ключевым элементом нашего пакета по расширению, который определяет нашу общую позицию по данному вопросу. Хочу подчеркнуть, что борьба с коррупцией - важнейшее условие для вступления страны в ЕС. Это требует постоянных усилий для обеспечения эффективной способности противодействовать коррупции и соблюдения верховенства права. Еврокомиссия продолжит внимательно следить за ситуацией", - сказал собеседник агентства.
Экс-глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ
Вчера, 10:58
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам
Вчера, 04:52
 
