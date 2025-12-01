В ЕК заявили, что следят за ситуацией с коррупцией на Украине

БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости Юрий Апрелефф. Официальный представитель Еврокомиссии заявил РИА Новости, что продолжают внимательно следить за ситуацией с коррупцией на Украине после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.