Ефимов: 26 зданий для полицейских и пожарных построили в Москве с 2020 года

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Москве в течение шести лет были построены 26 зданий для работников полиции и пожарной службы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

« "С 2020 года на территории Москвы за счет городского бюджета построено 26 объектов по программе "Безопасный город". Это современные здания для отделов полиции, опорных пунктов участковых уполномоченных и пожарных депо общей площадью около 160 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Например, самый большой объект возвели в Очаково-Матвеевском. Комплекс из двух зданий общей площадью около 60 тысяч "квадратов" построили для полка полиции и отряда спецназа, отмечается в сообщении градкомплекса. Внутри были обустроены кабинеты, архивные комнаты, казарменный блок, а снаружи разместили учебно-тренировочную базу, где есть помещения для занятий стрельбой и спортзалы.

В пресс-службе градкомплекса также рассказали, что самое большое количество таких объектов (13) появилось в Новой Москве – 11 зданий для сотрудников пожарной службы и два для полицейских. В частности, в 2024 году там возвели четыре пожарных депо всего на 16 автомобилей. Один такой объект на 4,2 тысячи "квадратов" появился в Коммунарке