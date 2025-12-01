Рейтинг@Mail.ru
11:12 01.12.2025
Ефимов: 26 зданий для полицейских и пожарных построили в Москве с 2020 года
Ефимов: 26 зданий для полицейских и пожарных построили в Москве с 2020 года
Ефимов: 26 зданий для полицейских и пожарных построили в Москве с 2020 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Москве в течение шести лет были построены 26 зданий для работников полиции и пожарной службы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2020 года на территории Москвы за счет городского бюджета построено 26 объектов по программе "Безопасный город". Это современные здания для отделов полиции, опорных пунктов участковых уполномоченных и пожарных депо общей площадью около 160 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Например, самый большой объект возвели в Очаково-Матвеевском. Комплекс из двух зданий общей площадью около 60 тысяч "квадратов" построили для полка полиции и отряда спецназа, отмечается в сообщении градкомплекса. Внутри были обустроены кабинеты, архивные комнаты, казарменный блок, а снаружи разместили учебно-тренировочную базу, где есть помещения для занятий стрельбой и спортзалы.
В пресс-службе градкомплекса также рассказали, что самое большое количество таких объектов (13) появилось в Новой Москве – 11 зданий для сотрудников пожарной службы и два для полицейских. В частности, в 2024 году там возвели четыре пожарных депо всего на 16 автомобилей. Один такой объект на 4,2 тысячи "квадратов" появился в Коммунарке.
Кроме того, на западе столицы в Тропарево-Никулине возвели пожарное дело на пять автомобилей, а также обустроили на площадке учебно-тренировочную башню, добавили в градкомплексе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых здания ОВД в Южнопортовом и Северном районах.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
