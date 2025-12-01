Ефимов: на западе Москвы построили свыше 50 домов для реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Свыше 50 домов для программы реновации возвели на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"На западе столицы с начала реализации программы реновации построили 51 дом с современным техническим оснащением. Они насчитывают свыше 15 тысяч квартир, более 100 из которых для маломобильных граждан. В совокупности готовая жилая площадь составляет более 900 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что общая площадь новостроек в округе составляет свыше1,6 миллиона "квадратов". Это позволяет Московскому фонду реновации был лидером по показателям объема введенного жилья и в городе, и во всей стране.

Жилые комплексы для реновации находятся в девяти районах Западного административного округа столицы, добавляется в пресс-релизе.