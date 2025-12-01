Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на западе Москвы построили свыше 50 домов для реновации - РИА Новости, 01.12.2025
09:12 01.12.2025
Ефимов: на западе Москвы построили свыше 50 домов для реновации
Ефимов: на западе Москвы построили свыше 50 домов для реновации - РИА Новости, 01.12.2025
Ефимов: на западе Москвы построили свыше 50 домов для реновации
Свыше 50 домов для программы реновации возвели на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 01.12.2025
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: на западе Москвы построили свыше 50 домов для реновации

Ефимов: на западе Москвы построили свыше 50 домов для программы реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Свыше 50 домов для программы реновации возвели на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На западе столицы с начала реализации программы реновации построили 51 дом с современным техническим оснащением. Они насчитывают свыше 15 тысяч квартир, более 100 из которых для маломобильных граждан. В совокупности готовая жилая площадь составляет более 900 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что общая площадь новостроек в округе составляет свыше1,6 миллиона "квадратов". Это позволяет Московскому фонду реновации был лидером по показателям объема введенного жилья и в городе, и во всей стране.
Жилые комплексы для реновации находятся в девяти районах Западного административного округа столицы, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дома по реновации позволяют экономить до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажными.
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
