москва
Ефимов: на западе Москвы построили свыше 50 домов для реновации
Ефимов: на западе Москвы построили свыше 50 домов для программы реновации
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Свыше 50 домов для программы реновации возвели на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На западе столицы с начала реализации программы реновации построили 51 дом с современным техническим оснащением. Они насчитывают свыше 15 тысяч квартир, более 100 из которых для маломобильных граждан. В совокупности готовая жилая площадь составляет более 900 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что общая площадь новостроек в округе составляет свыше1,6 миллиона "квадратов". Это позволяет Московскому фонду реновации был лидером по показателям объема введенного жилья и в городе, и во всей стране.
Жилые комплексы для реновации находятся в девяти районах Западного административного округа столицы, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дома по реновации позволяют экономить до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажными.