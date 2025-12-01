https://ria.ru/20251201/dtp-2058831440.html
В Забайкалье в ДТП погибли два человека
В Забайкалье в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 01.12.2025
В Забайкалье в ДТП погибли два человека
Два человека погибли в результате ДТП в Забайкалье, еще четверо госпитализированы, сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 01.12.2025
В Забайкалье в ДТП погибли два человека, еще четверо госпитализированы