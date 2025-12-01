Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье в ДТП погибли два человека
07:41 01.12.2025 (обновлено: 11:43 01.12.2025)
В Забайкалье в ДТП погибли два человека
В Забайкалье в ДТП погибли два человека
Два человека погибли в результате ДТП в Забайкалье, еще четверо госпитализированы, сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 01.12.2025
2025
В Забайкалье в ДТП погибли два человека

В Забайкалье в ДТП погибли два человека, еще четверо госпитализированы

© Фото : Госавтоинспекция Забайкалья/TelegramПоследствия ДТП на трассе А-350 "Чита - Забайкальск" в Забайкалье
Последствия ДТП на трассе А-350 Чита - Забайкальск в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Забайкалья/Telegram
Последствия ДТП на трассе А-350 "Чита - Забайкальск" в Забайкалье
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате ДТП в Забайкалье, еще четверо госпитализированы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Как сообщили в ГАИ, авария произошла на 59-м километре федеральной трассы А-350 "Чита - Забайкальск". По предварительным данным, 23-летний водитель Toyota Corolla Fielder не справился с управлением и наехал на бордюр, из-за чего автомобиль опрокинулся.
"В результате ДТП 18-летний и 21-летняя пассажиры погибли, водитель и три пассажира доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной ГАИ.
В ГАИ отметили, что правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
