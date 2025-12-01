Рейтинг@Mail.ru
Упавший в Гродно дрон мог собирать разведданные, сообщило МВД
16:40 01.12.2025 (обновлено: 17:45 01.12.2025)
Упавший в Гродно дрон мог собирать разведданные, сообщило МВД
Нарушивший белорусскую границу дрон был оборудован фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, он осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности
Упавший в Гродно дрон мог собирать разведданные, сообщило МВД

МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Нарушивший белорусскую границу дрон был оборудован фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, он осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.
Ранее в понедельник в пресс-службе белорусского МИД сообщили, что в ведомство был вызван временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас, ему был заявлен протест в связи с нарушением госграницы Белоруссии беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литвы 30 ноября 2025 года. Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство из Литвы и упал в черте белорусского города Гродно.
МИД Белоруссии назвал инцидент с беспилотником из Литвы провокацией
Вчера, 15:46
МИД Белоруссии назвал инцидент с беспилотником из Литвы провокацией
Вчера, 15:46
"Вчера на одной из улиц Гродно обнаружен БПЛА неизвестного происхождения. В ходе осмотра милиционерами установлено, что дрон оборудован фотовидеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Кроме этого, с беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД Белоруссии.
Отмечается, что специалистами проанализирована информация бортовой аппаратуры, определен маршрут полета. "Точкой запуска стала деревня Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литовской Республики. Летательный аппарат должен был покинуть территорию Беларуси через Польшу. В настоящее время правоохранителями проводится проверка", - говорится в сообщении.
Литва обратилась к ЕК с требованием в отношении Белоруссии
30 ноября, 17:14
Литва обратилась к ЕК с требованием в отношении Белоруссии
30 ноября, 17:14
 
В миреБелоруссияЛитваГродно
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала