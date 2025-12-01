https://ria.ru/20251201/dron-2058975083.html
В белгородском селе при ударе украинского беспилотника погибла женщина
В белгородском селе при ударе украинского беспилотника погибла женщина - РИА Новости, 01.12.2025
В белгородском селе при ударе украинского беспилотника погибла женщина
Женщина погибла, ее супруг ранен в результате удара дрона ВСУ по движущемуся легковому автомобилю в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:39:00+03:00
2025-12-01T16:39:00+03:00
2025-12-01T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20251201/rossiya-2058812592.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе при ударе украинского беспилотника погибла женщина
Женщина погибла, ее супруг ранен при ударе дрона по автомобилю в селе Грузское