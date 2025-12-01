Рейтинг@Mail.ru
В белгородском селе при ударе украинского беспилотника погибла женщина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 01.12.2025
В белгородском селе при ударе украинского беспилотника погибла женщина
В белгородском селе при ударе украинского беспилотника погибла женщина - РИА Новости, 01.12.2025
В белгородском селе при ударе украинского беспилотника погибла женщина
Женщина погибла, ее супруг ранен в результате удара дрона ВСУ по движущемуся легковому автомобилю в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:39:00+03:00
2025-12-01T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
В белгородском селе при ударе украинского беспилотника погибла женщина

Женщина погибла, ее супруг ранен при ударе дрона по автомобилю в селе Грузское

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Женщина погибла, ее супруг ранен в результате удара дрона ВСУ по движущемуся легковому автомобилю в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Грузское Борисовского округа FPV-дрон нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю, в котором находилась супружеская пара. К огромному горю, женщина с тяжёлыми множественными ранениями скончалась по пути в больницу... Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким погибшей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у её супруга осколочные ранения ноги и рук, а также закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, предварительно, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Губернатор уточнил, что пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.
