Пригожина поразила критика в адрес Долиной со стороны коллег

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя флешмоб против народной артистки РФ Ларисы Долиной, заявил РИА Новости, что поражен, что на этой ситуации ловят "хайп" и коллеги певицы.
"Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Долину нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор", - сказал собеседник агентства.
Пригожин считает, что Долиной стоит выйти и публично высказаться о происходящем. "Я бы на месте Ларисы Александровны вышел в люди и объяснил ситуацию в присутствии адвоката, от молчания и возникает такая проблема. Когда люди предлагают ее концерты отменять, они должны задуматься, сколько человек от этого пострадает. Прежде всего, это коснется организаторов - они станут банкротами, а ведь они не виноваты в сложившейся ситуации", - добавил он.
Также продюсер обратил внимание, что решение в данной ситуации принимает не лично Долина, а суд. "Безусловно, покупатель квартиры не должен пострадать, ровно как и продавец. Все набросились на Долину, но это же суд решает, а не она. Важно, что сегодня благодаря ситуации с Долиной государство обратит внимание на квартирный вопрос, который существует уже много лет", - отметил Пригожин.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.