Пригожина поразила критика в адрес Долиной со стороны коллег

"Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Долину нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор", - сказал собеседник агентства.

Также продюсер обратил внимание, что решение в данной ситуации принимает не лично Долина, а суд. "Безусловно, покупатель квартиры не должен пострадать, ровно как и продавец. Все набросились на Долину, но это же суд решает, а не она. Важно, что сегодня благодаря ситуации с Долиной государство обратит внимание на квартирный вопрос, который существует уже много лет", - отметил Пригожин.