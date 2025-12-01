Рейтинг@Mail.ru
Пригожина поразила критика в адрес Долиной со стороны коллег - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:03 01.12.2025 (обновлено: 21:16 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/dolina-2059040327.html
Пригожина поразила критика в адрес Долиной со стороны коллег
Пригожина поразила критика в адрес Долиной со стороны коллег - РИА Новости, 01.12.2025
Пригожина поразила критика в адрес Долиной со стороны коллег
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя флешмоб против народной артистки РФ Ларисы Долиной, заявил РИА Новости, что поражен, что на этой ситуации ловят РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T21:03:00+03:00
2025-12-01T21:16:00+03:00
россия
москва
лариса долина
иосиф пригожин
жилье
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983705_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_666e98370940c02f8b95253de3b720f1.jpg
https://ria.ru/20251201/dolina-2059000992.html
https://ria.ru/20251130/dolina-2058748436.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983705_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_d47cb9315340230f8141c12945b44a88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, лариса долина, иосиф пригожин, жилье
Россия, Москва, Лариса Долина, Иосиф Пригожин, Жилье, Шоубиз
Пригожина поразила критика в адрес Долиной со стороны коллег

Пригожин: поражает, что коллеги Долиной хайпуют на ситуации с флешмобом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Иосиф Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя флешмоб против народной артистки РФ Ларисы Долиной, заявил РИА Новости, что поражен, что на этой ситуации ловят "хайп" и коллеги певицы.
"Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Долину нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор", - сказал собеседник агентства.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Эффект Долиной": чем обернулось громкое решение суда для самой певицы
Вчера, 18:30
Пригожин считает, что Долиной стоит выйти и публично высказаться о происходящем. "Я бы на месте Ларисы Александровны вышел в люди и объяснил ситуацию в присутствии адвоката, от молчания и возникает такая проблема. Когда люди предлагают ее концерты отменять, они должны задуматься, сколько человек от этого пострадает. Прежде всего, это коснется организаторов - они станут банкротами, а ведь они не виноваты в сложившейся ситуации", - добавил он.
Также продюсер обратил внимание, что решение в данной ситуации принимает не лично Долина, а суд. "Безусловно, покупатель квартиры не должен пострадать, ровно как и продавец. Все набросились на Долину, но это же суд решает, а не она. Важно, что сегодня благодаря ситуации с Долиной государство обратит внимание на квартирный вопрос, который существует уже много лет", - отметил Пригожин.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Представитель Долиной выступил с обвинениями из-за флешмоба против нее
30 ноября, 16:02
 
ШоубизРоссияМоскваЛариса ДолинаИосиф ПригожинЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала