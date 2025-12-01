Рейтинг@Mail.ru
05:09 01.12.2025
Суд взыскал с певца Глызина долг за электричество
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАлексей Глызин
Алексей Глызин - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Алексей Глызин. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд по иску "Мосэнергосбыта" взыскал задолженность по платежам за электроэнергию с певца Алексея Глызина, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено исковое заявление АО "Мосэнергосбыт" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Должник: Глызин Алексей Сергеевич", - сказано в материалах.
Сумма взысканной задолженности не сообщается. Решение вступило в силу.
Ольга Арнтгольц - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
С актрисы Ольги Арнтгольц пытались взыскать долг по ЖКХ
17 ноября, 05:25
 
