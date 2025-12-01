https://ria.ru/20251201/dolg-2058825265.html
Суд взыскал с певца Глызина долг за электричество
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд по иску "Мосэнергосбыта" взыскал задолженность по платежам за электроэнергию с певца Алексея Глызина, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено исковое заявление АО "Мосэнергосбыт" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Должник: Глызин Алексей Сергеевич", - сказано в материалах.
Сумма взысканной задолженности не сообщается. Решение вступило в силу.