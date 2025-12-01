Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР

По его словам, после того как украинские силы заметили продвижение российских бойцов, они начали применять ударные беспилотники, в том числе дроны типа "Баба-Яга".

"Пришлось где-то вперед продвигаться быстрее, где-то даже чуть назад откатываться. Выиграли момент, когда, грубо говоря, "птички" (дроны - ред.) ночные меняются на дневные. И по серой, как мы называем, просто сделали рывок — на волевых пробежали "лесянку". Когда уже, получается, прилетали беспилотники, куда они смотрели, мы уже были впереди на целую "лесянку". Это где-то около двух километров", - добавил "Белый".