https://ria.ru/20251201/dnr-2059055055.html
Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР
Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР - РИА Новости, 01.12.2025
Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР
Штурмовая группа 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота хитростью выбила украинских боевиков с укрепленных позиций в ДНР,... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:05:00+03:00
2025-12-01T23:05:00+03:00
2025-12-01T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601638826_0:0:2812:1583_1920x0_80_0_0_acd7076f30062041d55777b39cbe6e8f.jpg
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019458321.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601638826_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_c77b389c359c75293c475eabc30cf00e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР
Бойцы 40-й бригады ТОФ хитростью выбили ВСУ с укрепленных позиций в ДНР
ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Штурмовая группа 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота хитростью выбила украинских боевиков с укрепленных позиций в ДНР, рассказал РИА Новости командир группы действующей в интересах группировки "Центр" с позывным "Белый".
"Противник не ожидал, не знал. То есть мы выиграли фору, так сказать, в сутки. Пока у нас была фора эта, мы, получается, прошли одну "лесянку" (лесополосу - ред.). И мы уже знали, что они (боевики ВСУ
- ред.) в блиндажах. И, получается, сделали "накаты" (атаки - ред.), и там оказалось четыре противника", — сказал командир.
По его словам, после того как украинские силы заметили продвижение российских бойцов, они начали применять ударные беспилотники, в том числе дроны типа "Баба-Яга".
"Пришлось где-то вперед продвигаться быстрее, где-то даже чуть назад откатываться. Выиграли момент, когда, грубо говоря, "птички" (дроны - ред.) ночные меняются на дневные. И по серой, как мы называем, просто сделали рывок — на волевых пробежали "лесянку". Когда уже, получается, прилетали беспилотники, куда они смотрели, мы уже были впереди на целую "лесянку". Это где-то около двух километров", - добавил "Белый".