Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 01.12.2025
Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР
Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР - РИА Новости, 01.12.2025
Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР
Штурмовая группа 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота хитростью выбила украинских боевиков с укрепленных позиций в ДНР,... РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР

Бойцы 40-й бригады ТОФ хитростью выбили ВСУ с укрепленных позиций в ДНР

© РИА Новости / Виталий Аньков
Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ)
Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ)
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Штурмовая группа 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота хитростью выбила украинских боевиков с укрепленных позиций в ДНР, рассказал РИА Новости командир группы действующей в интересах группировки "Центр" с позывным "Белый".
"Противник не ожидал, не знал. То есть мы выиграли фору, так сказать, в сутки. Пока у нас была фора эта, мы, получается, прошли одну "лесянку" (лесополосу - ред.). И мы уже знали, что они (боевики ВСУ - ред.) в блиндажах. И, получается, сделали "накаты" (атаки - ред.), и там оказалось четыре противника", — сказал командир.
По его словам, после того как украинские силы заметили продвижение российских бойцов, они начали применять ударные беспилотники, в том числе дроны типа "Баба-Яга".
"Пришлось где-то вперед продвигаться быстрее, где-то даже чуть назад откатываться. Выиграли момент, когда, грубо говоря, "птички" (дроны - ред.) ночные меняются на дневные. И по серой, как мы называем, просто сделали рывок — на волевых пробежали "лесянку". Когда уже, получается, прилетали беспилотники, куда они смотрели, мы уже были впереди на целую "лесянку". Это где-то около двух километров", - добавил "Белый".
Оператор FPV-дронов
Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ
28 мая, 01:49
28 мая, 01:49
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Происшествия
 
 
