В ДНР при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом погиб мужчина - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 01.12.2025
В ДНР при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом погиб мужчина
В ДНР при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом погиб мужчина
специальная военная операция на украине
происшествия
ялта
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
ялта
донецкая народная республика
украина
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Мужчина погиб в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в населенном пункте Ялта в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Населенный пункт Ялта (Мангушский муниципальный округ): в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом погиб мужчина 1970 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Минобороны РФ в июне сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР.
Украинские военнослужащие
ВСУ устраняют свидетелей своих преступлений, заявил Марочко
