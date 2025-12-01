https://ria.ru/20251201/dnr-2059053369.html
В ДНР при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом погиб мужчина
В ДНР при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом погиб мужчина - РИА Новости, 01.12.2025
В ДНР при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом погиб мужчина
Мужчина погиб в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в населенном пункте Ялта в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T22:52:00+03:00
2025-12-01T22:52:00+03:00
2025-12-01T22:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ялта
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152515/09/1525150983_0:81:3356:1969_1920x0_80_0_0_39e3691699b1b8378f0062f6e9944b82.jpg
https://ria.ru/20251201/marochko-2059051704.html
ялта
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152515/09/1525150983_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_0323e15c90637a52e0528fb257a486d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ялта, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ялта, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ДНР при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом погиб мужчина
В Ялте в ДНР при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом погиб мужчина