В ДНР при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом погиб мужчина

ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Мужчина погиб в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в населенном пункте Ялта в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.