В ДНР вынесли приговор мужчине, забившему девочку скалкой

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению мужчину, до смерти забившему 8-летнюю девочку скалкой и пылевыбивалкой, также у него обнаружили взрывчатку, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. В суде было установлено, что в сентябре 2023 года у подсудимого, являвшегося сожителем матери девочки, произошел конфликт с малолетней. В результате злоумышленник, используя в качестве оружия пылевыбивалку для ковров и скакалку, нанес потерпевшей не менее 50 ударов в область головы, туловища и конечностей. От побоев 8-летняя девочка скончалась в медицинском учреждении, куда ее доставили злоумышленник и ее мать", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, выяснилось, что в июне 2023 года мужчина незаконно приобрел взрывные устройства, которые хранил в помещении хозяйственной постройки. Во время следствия их обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.
"Мужчина признан виновным в совершении преступлений по п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью), двум эпизодам ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывных устройств). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в 50 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.