В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта
В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта - РИА Новости, 01.12.2025
В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта
В ДНР приступили к выдаче биометрических загранпаспортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 01.12.2025
В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта
В ДНР заработал пункт выдачи биометрических загранпаспортов
ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. В ДНР приступили к выдаче биометрических загранпаспортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.
"Донецкая Народная Республика стала первым из возвращенных в ходе СВО исторических регионов России
, на территории которого начал функционировать пункт оформления и выдачи заграничных паспортов, содержащих электронный чип с биометрическими данными. Срок действия документа составляет 10 лет", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что cрок оформления биометрического паспорта составляет один месяц, рассмотрение документов в ряде случаев может продлиться до трех месяцев. Государственная пошлина за оформление биометрического паспорта составляет 6 тысяч рублей для взрослых и 3 тысячи рублей для детей до 14 лет.
"Обладателем первого такого документа стала 4-летняя девочка. Правоохранители уже приняли около 40 заявлений на получение загранпаспорта нового типа", - сообщила глава миграционной службы МВД по ДНР
, заместитель министра внутренних дел Марина Протасова.
Она подчеркнула, что теперь в ДНР предоставляется полный спектр государственных услуг в сфере миграции, это является прецедентом для исторических регионов России, присоединенных в ходе СВО.