В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта

ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. В ДНР приступили к выдаче биометрических загранпаспортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.

"Донецкая Народная Республика стала первым из возвращенных в ходе СВО исторических регионов России , на территории которого начал функционировать пункт оформления и выдачи заграничных паспортов, содержащих электронный чип с биометрическими данными. Срок действия документа составляет 10 лет", - говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что cрок оформления биометрического паспорта составляет один месяц, рассмотрение документов в ряде случаев может продлиться до трех месяцев. Государственная пошлина за оформление биометрического паспорта составляет 6 тысяч рублей для взрослых и 3 тысячи рублей для детей до 14 лет.

"Обладателем первого такого документа стала 4-летняя девочка. Правоохранители уже приняли около 40 заявлений на получение загранпаспорта нового типа", - сообщила глава миграционной службы МВД по ДНР , заместитель министра внутренних дел Марина Протасова.