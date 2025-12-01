Рейтинг@Mail.ru
В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта - РИА Новости, 01.12.2025
17:24 01.12.2025
В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта
В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта
Донецкая Народная Республика, Россия, Общество
В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта

Девушка сдает биометрические данные
Девушка сдает биометрические данные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. В ДНР приступили к выдаче биометрических загранпаспортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.
"Донецкая Народная Республика стала первым из возвращенных в ходе СВО исторических регионов России, на территории которого начал функционировать пункт оформления и выдачи заграничных паспортов, содержащих электронный чип с биометрическими данными. Срок действия документа составляет 10 лет", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что cрок оформления биометрического паспорта составляет один месяц, рассмотрение документов в ряде случаев может продлиться до трех месяцев. Государственная пошлина за оформление биометрического паспорта составляет 6 тысяч рублей для взрослых и 3 тысячи рублей для детей до 14 лет.
"Обладателем первого такого документа стала 4-летняя девочка. Правоохранители уже приняли около 40 заявлений на получение загранпаспорта нового типа", - сообщила глава миграционной службы МВД по ДНР, заместитель министра внутренних дел Марина Протасова.
Она подчеркнула, что теперь в ДНР предоставляется полный спектр государственных услуг в сфере миграции, это является прецедентом для исторических регионов России, присоединенных в ходе СВО.
