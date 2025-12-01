Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при ударах ВСУ один мирный житель погиб и семеро пострадали - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 01.12.2025
В ДНР при ударах ВСУ один мирный житель погиб и семеро пострадали
В ДНР при ударах ВСУ один мирный житель погиб и семеро пострадали - РИА Новости, 01.12.2025
В ДНР при ударах ВСУ один мирный житель погиб и семеро пострадали
Один человек погиб, еще семеро, включая одного ребенка, пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ,... РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
В ДНР при ударах ВСУ один мирный житель погиб и семеро пострадали

Омбудсмен Морозова: за неделю в ДНР один человек погиб и семеро пострадали

© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид через разбитое окно дома
Вид через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид через разбитое окно дома
ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро, включая одного ребенка, пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Морозовой, с 24 по 30 ноября погиб один мирный житель, еще семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения.
Морозова уточнила, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9832 мирных жителя, среди них 250 детей, и пострадали 16 096 человек, включая 1043 ребенка.
