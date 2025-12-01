https://ria.ru/20251201/dnr-2058982766.html
В ДНР при ударах ВСУ один мирный житель погиб и семеро пострадали
В ДНР при ударах ВСУ один мирный житель погиб и семеро пострадали - РИА Новости, 01.12.2025
В ДНР при ударах ВСУ один мирный житель погиб и семеро пострадали
Один человек погиб, еще семеро, включая одного ребенка, пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ,... РИА Новости, 01.12.2025
В ДНР при ударах ВСУ один мирный житель погиб и семеро пострадали
Омбудсмен Морозова: за неделю в ДНР один человек погиб и семеро пострадали