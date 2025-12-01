https://ria.ru/20251201/dnr-2058868566.html
В ДНР уничтожили американскую бронемашину М113
В ДНР уничтожили американскую бронемашину М113 - РИА Новости, 01.12.2025
В ДНР уничтожили американскую бронемашину М113
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили американскую боевую бронированную машину М113 с украинскими боевиками на... РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
В ДНР уничтожили американскую бронемашину М113
В ДНР уничтожили американскую бронемашину М113 с украинскими военными