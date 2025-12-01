Рейтинг@Mail.ru
17:20 01.12.2025
В Таганроге статую актера Деревянко сдуло ветром
В Таганроге статую актера Деревянко сдуло ветром
В Таганроге статую актера Деревянко сдуло ветром

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Статую актера Павла Деревянко в Таганроге Ростовской области, вызвавшую обсуждения местных жителей, сдуло ветром, обращений в городскую администрацию не поступало.
"К нам с инициативой по установке памятника никто не обращался", - сказали РИА Новости в администрации Таганрога.
Ранее в городе появились листовки, на которых сообщалось, что 30 ноября на улице Котлостроительной, где жил актер, пройдет торжественное открытие статуи "самому знаменитому из ныне живущих таганрожцу - Павлу Деревянко".
"Статую установил молодой парень, поклонник творчества Деревянко. Скульптуру он сделал сам из какого-то легкого строительного материала по типу пеноплекса и покрыл ее краской бронзового цвета", - рассказала РИА Новости местная жительница Ирина.
Статуя представляла из себя фигуру актера, установленную на постаменте, с "Оскаром" в руке. При этом внешний вид скульптуры удивил жителей. "Во-первых, фигура выглядела так, как будто актер без одежды, а потом в жизни Павел выглядит более мужественно", - сказала собеседница агентства.
По ее информации, в понедельник днем, спустя сутки после открытия скульптуры, ее обнаружили лежащей на земле. "Памятник был неустойчивый, и, скорее всего, он от ветра упал, сдуло", - добавила Ирина.
Оскверненный памятник Клятва юности в Таганроге - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Таганроге осквернили памятник героям-подпольщикам
3 апреля, 11:19
 
Таганрог
 
 
