В Таганроге статую актера Деревянко сдуло ветром

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Статую актера Павла Деревянко в Таганроге Ростовской области, вызвавшую обсуждения местных жителей, сдуло ветром, обращений в городскую администрацию не поступало.

Таганрога. "К нам с инициативой по установке памятника никто не обращался", - сказали РИА Новости в администрации

© РИА Новости Статую актера Деревянко в Таганроге сдуло ветром © РИА Новости Статую актера Деревянко в Таганроге сдуло ветром

Ранее в городе появились листовки, на которых сообщалось, что 30 ноября на улице Котлостроительной, где жил актер, пройдет торжественное открытие статуи "самому знаменитому из ныне живущих таганрожцу - Павлу Деревянко ".

"Статую установил молодой парень, поклонник творчества Деревянко. Скульптуру он сделал сам из какого-то легкого строительного материала по типу пеноплекса и покрыл ее краской бронзового цвета", - рассказала РИА Новости местная жительница Ирина.

Статуя представляла из себя фигуру актера, установленную на постаменте, с "Оскаром" в руке. При этом внешний вид скульптуры удивил жителей. "Во-первых, фигура выглядела так, как будто актер без одежды, а потом в жизни Павел выглядит более мужественно", - сказала собеседница агентства.