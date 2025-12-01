https://ria.ru/20251201/delo-2058863391.html
В Уфе завели уголовное дело на рэпера Face*
В Уфе завели уголовное дело на рэпера Face*
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента против рэпера Face* (Иван Дремин*, признан в РФ иноагентом) поступило в Кировский... РИА Новости, 01.12.2025
В Уфе завели уголовное дело на рэпера Face*
Против рэпера Face завели дело об уклонении от обязанностей иноагента
УФА, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента против рэпера Face* (Иван Дремин*, признан в РФ иноагентом) поступило в Кировский районный суд Уфы, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступили материалы уголовного дела (в отношении Дремина* - ред.) об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказал представитель Кировского районного суда.
Собеседник отметил, что дата рассмотрения дела ещё не назначена.
Как отмечается в сообщении Кировского райсуда, обвиняемый в 2023-2024 годах судами Уфы
неоднократно привлекался к административной ответственности за непредставление отчетов и распространение информации без обязательной маркировки, однако продолжил нарушать закон: в период с апреля 2024 по июнь 2025 года, находясь за пределами России
, размещал в открытом доступе в соцсетях и мессенджерах музыкальные композиции и анонсы мероприятий без плашки иноагента.
В апреле 2022 года Минюст РФ включил Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Летом 2025 года МВД объявляло его в розыск.