В Уфе завели уголовное дело на рэпера Face*

УФА, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента против рэпера Face* (Иван Дремин*, признан в РФ иноагентом) поступило в Кировский районный суд Уфы, сообщили РИА Новости в суде.

"Поступили материалы уголовного дела (в отношении Дремина* - ред.) об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказал представитель Кировского районного суда.

Собеседник отметил, что дата рассмотрения дела ещё не назначена.

Как отмечается в сообщении Кировского райсуда, обвиняемый в 2023-2024 годах судами Уфы неоднократно привлекался к административной ответственности за непредставление отчетов и распространение информации без обязательной маркировки, однако продолжил нарушать закон: в период с апреля 2024 по июнь 2025 года, находясь за пределами России , размещал в открытом доступе в соцсетях и мессенджерах музыкальные композиции и анонсы мероприятий без плашки иноагента.

В апреле 2022 года Минюст РФ включил Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Летом 2025 года МВД объявляло его в розыск.