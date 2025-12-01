https://ria.ru/20251201/delo-2058823745.html
Фигурант дела о покушении на экс-полковника СБУ избежал оплаты долга
Фигурант дела о покушении на экс-полковника СБУ избежал оплаты долга - РИА Новости, 01.12.2025
Фигурант дела о покушении на экс-полковника СБУ избежал оплаты долга
Курьер Иван Паскарь* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T04:42:00+03:00
2025-12-01T04:42:00+03:00
2025-12-01T04:42:00+03:00
россия
москва
литва
ростислав журавлев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251128/figurant-2058413353.html
https://ria.ru/20251127/sud-2058015052.html
россия
москва
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, литва, ростислав журавлев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), служба безопасности украины
Россия, Москва, Литва, Ростислав Журавлев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Служба безопасности Украины
Фигурант дела о покушении на экс-полковника СБУ избежал оплаты долга
Фигурант дела о покушении на экс-полковника СБУ Прозорова избежал оплаты долга
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, избежал оплаты кредитов из-за отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, 8 ноября 2024 года на Паскаря* завели исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса от 7 ноября 2024 года. С курьера взыскивали задолженность "по кредитным платежам (кроме ипотеки)". Однако 22 июля производство было прекращено, так как "у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание". При этом сумма долга Паскаря* по кредитам неизвестна.
Паскарь* в 2024 году получил в Литве
посылку из Варшавы
с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и доставил ее в Москву
украинскому агенту Владимиру Головченко* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
). Тот в дальнейшем собрал устройство и заминировал Toyota Land Cruiser Prado экс-полковника СБУ
Прозорова. Взрывное устройство сработало у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
В апреле 2024 года были задержаны и арестованы Паскарь*, Головченко* и гражданин Украины Ростислав Журавлев
* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), который сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него, а также перевел 10 тысяч рублей Паскарю*. При этом курьер так и не признал вину, а двое других - признали. В конце октября этого года суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Паскаря* и Головченко*, а Журавлева* до этого приговорили к 16 годам лишения свободы.
Росфинмониторинг
внес Паскаря*, Головченко* и Журавлева* в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов