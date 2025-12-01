Фигурант дела о покушении на экс-полковника СБУ избежал оплаты долга

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, избежал оплаты кредитов из-за отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, 8 ноября 2024 года на Паскаря* завели исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса от 7 ноября 2024 года. С курьера взыскивали задолженность "по кредитным платежам (кроме ипотеки)". Однако 22 июля производство было прекращено, так как "у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание". При этом сумма долга Паскаря* по кредитам неизвестна.