В Чувашии нашли автора съемки атаки беспилотников на Чебоксары

Полицейские разыскали автора съемки атаки беспилотников на Чебоксары, который выложил видео в сети и якобы переживал, что дроны попадут в пивзавод, его дело рассмотрит мировой судья, сообщает МВД региона

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД республики выявили кадры применения вражеских БПЛА в Чебоксарах , сопровождаемые сатирическим комментарием автора съемки. "Лишь бы не в пивзавод", - произносит мужской голос за кадром.

"Сотрудники ЦПЭ оперативно вычислили нарушителя, ранее привлекавшегося к уголовной и административной ответственности за реабилитацию нацизма, возбуждение ненависти либо вражды, а также публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики, и доставили в отдел", - говорится в сообщении

Решением оперативного штаба республики от 26 августа в Чувашии установлен запрет на съемку БПЛА и выкладывание данной информации в интернет.

"В отношении 22-летнего чебоксарца составлен административный протокол по ч. 2 ст. 3.1. закона Чувашской республики ... Материал рассмотрит мировой суд", - подчеркивается в сообщении.

Нарушителю грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

На распространенном МВД Чувашии видео молодой человек раскаивается, приносит извинения и призывает не повторять его поступка, "чтобы не помогать врагу".