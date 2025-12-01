Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии нашли автора съемки атаки беспилотников на Чебоксары
13:20 01.12.2025 (обновлено: 16:07 01.12.2025)
В Чувашии нашли автора съемки атаки беспилотников на Чебоксары
В Чувашии нашли автора съемки атаки беспилотников на Чебоксары
В Чувашии нашли автора съемки атаки беспилотников на Чебоксары

Переживавшему за пивзавод в Чебоксарах автору съемки атаки БПЛА грозит штраф

Полицейский
Полицейский. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Полицейские разыскали автора съемки атаки беспилотников на Чебоксары, который выложил видео в сети и якобы переживал, что дроны попадут в пивзавод, его дело рассмотрит мировой судья, сообщает МВД региона.
В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД республики выявили кадры применения вражеских БПЛА в Чебоксарах, сопровождаемые сатирическим комментарием автора съемки. "Лишь бы не в пивзавод", - произносит мужской голос за кадром.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Чебоксарах жильцы начали возвращаться в дома, поврежденные при атаке БПЛА
26 ноября, 11:18
"Сотрудники ЦПЭ оперативно вычислили нарушителя, ранее привлекавшегося к уголовной и административной ответственности за реабилитацию нацизма, возбуждение ненависти либо вражды, а также публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики, и доставили в отдел", - говорится в сообщении.
Решением оперативного штаба республики от 26 августа в Чувашии установлен запрет на съемку БПЛА и выкладывание данной информации в интернет.
"В отношении 22-летнего чебоксарца составлен административный протокол по ч. 2 ст. 3.1. закона Чувашской республики... Материал рассмотрит мировой суд", - подчеркивается в сообщении.
Нарушителю грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Чебоксарах госпитализировали двух пострадавших при атаке БПЛА
26 ноября, 09:31
На распространенном МВД Чувашии видео молодой человек раскаивается, приносит извинения и призывает не повторять его поступка, "чтобы не помогать врагу".
Ранее власти региона сообщали, что ранним утром 26 ноября была совершена атака украинскими БПЛА, повреждены два жилых дома в Чебоксарах, пострадали два человека, в том числе подросток.
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Чувашии ввели запрет на съемку беспилотников
26 августа, 13:12
 
ПроисшествияЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
