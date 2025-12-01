В Крыму в ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с тремя автомобилями на севере Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров Geely Emgrand, а также один из пассажиров Mitsubishi Lancer получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Второй пассажир Mitsubishi Lancer, 42-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.