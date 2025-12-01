https://ria.ru/20251201/chp-2058961526.html
В Крыму в ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали
В Крыму в ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали - РИА Новости, 01.12.2025
В Крыму в ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с тремя автомобилями на севере Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:04:00+03:00
2025-12-01T16:04:00+03:00
2025-12-01T16:04:00+03:00
происшествия
республика крым
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957582_0:0:1887:1061_1920x0_80_0_0_c6df8b5a00352d5f0a10fdb852c562a3.jpg
https://ria.ru/20251201/chelovek-2058889746.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957582_48:0:1463:1061_1920x0_80_0_0_95cc3f6a25dc4c9ff551a594fe68bdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Крым, Крушение вертолета в Дагестане
В Крыму в ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали
В Крыму один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с тремя автомобилями
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с тремя автомобилями на севере Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики.
Авария произошла вблизи села Новостепное Джанкойского района.
"В результате ДТП водитель и двое пассажиров Geely Emgrand, а также один из пассажиров Mitsubishi Lancer получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Второй пассажир Mitsubishi Lancer, 42-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В третьем авто, попавшем в ДТП, никто не пострадал. По данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу.