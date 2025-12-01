Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали
16:04 01.12.2025
В Крыму в ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с тремя автомобилями на севере Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 01.12.2025
происшествия, республика крым, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Крым, Крушение вертолета в Дагестане
В Крыму в ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали

В Крыму один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с тремя автомобилями

© МВД Крым/TelegramДТП в Джанкойском районе на севере Крыма
ДТП в Джанкойском районе на севере Крыма - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© МВД Крым/Telegram
ДТП в Джанкойском районе на севере Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с тремя автомобилями на севере Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики.
Авария произошла вблизи села Новостепное Джанкойского района.
"В результате ДТП водитель и двое пассажиров Geely Emgrand, а также один из пассажиров Mitsubishi Lancer получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Второй пассажир Mitsubishi Lancer, 42-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В третьем авто, попавшем в ДТП, никто не пострадал. По данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу.
На месте столкновения двух автомобилей в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами
ПроисшествияРеспублика КрымКрушение вертолета в Дагестане
 
 
