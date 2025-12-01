Рейтинг@Mail.ru
Роман Заварин: вологодские депутаты приняли закон о чипировании собак - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
11:01 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/chipirovanie-2058871789.html
Роман Заварин: вологодские депутаты приняли закон о чипировании собак
Роман Заварин: вологодские депутаты приняли закон о чипировании собак - РИА Новости, 01.12.2025
Роман Заварин: вологодские депутаты приняли закон о чипировании собак
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон о чипировании домашних собак, сообщил председатель Роман Заварин. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:01:00+03:00
2025-12-01T11:01:00+03:00
вологодская область
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833907630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07c259d52feafa0f489fc761d04994c0.jpg
https://ria.ru/20251025/zavarin-2050443680.html
https://ria.ru/20251128/zavarin-2058452014.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833907630_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e7bbd806489badedaccba830ed0b95bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область
Вологодская область, Вологодская область
Роман Заварин: вологодские депутаты приняли закон о чипировании собак

Роман Заварин: в Вологодской области приняли закон о чипировании собак

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСобака с чипом на ухе
Собака с чипом на ухе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Собака с чипом на ухе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон о чипировании домашних собак, сообщил председатель Роман Заварин.
Он отметил, что за первое полугодие этого года в регионе выявлено 848 нарушений в области обращения с животными, из них в 178 случаях собаки покусали людей, в том числе 63 ребенка. При этом в 90 из 178 случаев укусы были нанесены домашними животными.
Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Роман Заварин предложил внести поправки в программы развития села
25 октября, 09:00
"Регистрация и чипирование позволят обеспечить прослеживаемость каждого животного, быстрее реагировать на жалобы, а также привлечь владельцев к ответственности, если их питомцы представляют опасность. Об этом говорят и активисты - мы получили поддержку от "Велеса". Кроме того, мы с коллегами-депутатами не раз получали обращения с просьбой решить проблему самовыгула собак и безответственного отношения к животным", - написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Регистрация также позволит качественнее организовать процесс и контроль вакцинации животных, в том числе от бешенства, а также проверять деятельность заводчиков. Кроме этого, в случае пропажи собаки, ее проще будет найти благодаря чипу, отметил спикер Заксобрания.
Закон вступит в силу 1 марта 2026 года, чтобы обеспечить время для разработки и утверждения порядка регистрации и условий идентификации собак, а также синхронизации с федеральной системой (в том числе через платформу "Хорриот").
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Роман Заварин: Бюджет Вологодской области будет социально ориентированным
28 ноября, 17:43
 
Вологодская областьВологодская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала