Роман Заварин: вологодские депутаты приняли закон о чипировании собак

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон о чипировании домашних собак, сообщил председатель Роман Заварин.

Он отметил, что за первое полугодие этого года в регионе выявлено 848 нарушений в области обращения с животными, из них в 178 случаях собаки покусали людей, в том числе 63 ребенка. При этом в 90 из 178 случаев укусы были нанесены домашними животными.

"Регистрация и чипирование позволят обеспечить прослеживаемость каждого животного, быстрее реагировать на жалобы, а также привлечь владельцев к ответственности, если их питомцы представляют опасность. Об этом говорят и активисты - мы получили поддержку от "Велеса". Кроме того, мы с коллегами-депутатами не раз получали обращения с просьбой решить проблему самовыгула собак и безответственного отношения к животным", - написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Регистрация также позволит качественнее организовать процесс и контроль вакцинации животных, в том числе от бешенства, а также проверять деятельность заводчиков. Кроме этого, в случае пропажи собаки, ее проще будет найти благодаря чипу, отметил спикер Заксобрания.