На месте столкновения двух автомобилей в Оренбургской области

В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами

УФА, 1 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли и шесть пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщило МВД по региону.

По данным ведомства, на 153-м километре автодороги "Илек - Ташла - Соболево" столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада Гранта".

"В результате ДТП 4 человека погибли, среди них один малолетний ребенок, до прибытия скорой медицинской помощи, 6 человек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.