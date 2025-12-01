Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами
11:58 01.12.2025
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами
Четыре человека погибли и шесть пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщило МВД по региону. РИА Новости, 01.12.2025
происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами

В Оренбургской области 4 человека погибли и 6 пострадали в ДТП с 2 машинами

© Фото : МЧС Оренбургской области/TelegramНа месте столкновения двух автомобилей в Оренбургской области
На месте столкновения двух автомобилей в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : МЧС Оренбургской области/Telegram
На месте столкновения двух автомобилей в Оренбургской области
УФА, 1 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли и шесть пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщило МВД по региону.
По данным ведомства, на 153-м километре автодороги "Илек - Ташла - Соболево" столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада Гранта".
"В результате ДТП 4 человека погибли, среди них один малолетний ребенок, до прибытия скорой медицинской помощи, 6 человек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, виновник аварии - 45-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус". "Двигаясь в сторону села Соболево, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада Гранта" под управлением 44-летней женщины",- сообщает полиция.
