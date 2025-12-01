Рейтинг@Mail.ru
Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб британской экономике - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/britaniya-2059028542.html
Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб британской экономике
Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб британской экономике - РИА Новости, 01.12.2025
Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб британской экономике
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что выход страны из ЕС нанес "значительный" ущерб британской экономике. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T19:31:00+03:00
2025-12-01T19:31:00+03:00
в мире
великобритания
кир стармер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589367553_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_34f401f8fa91b6fb46f4b35cedbd88d7.jpg
https://ria.ru/20251129/starmer-2058538699.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589367553_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_f9cb109977fe72f98d37d047098d0e32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, кир стармер, евросоюз
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Евросоюз
Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб британской экономике

Стармер: Британия должна сотрудничать с ЕС, чтобы преодолеть последствия Brexit

© AP Photo / Alberto PezzaliДемонстрант против Брексита у Вестминстерского дворца в Лондоне. 14 декабря 2020
Демонстрант против Брексита у Вестминстерского дворца в Лондоне. 14 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что выход страны из ЕС нанес "значительный" ущерб британской экономике.
"Мы должны признать реальность того, что сделка по Brexit нанесла значительный ущерб нашей экономике, и поэтому для ее восстановления мы должны продолжать устранять противоречия (с ЕС - ред). Мы должны продолжать движение к более тесным отношениям с ЕС, и мы должны быть готовыми признать, что это потребует компромиссов", - заявил Стармер в речи, посвященной состоянию британской экономики. Трансляцию выступления вел телеканал Sky News.
Ранее издание Independent со ссылкой на анализ библиотеки палаты общин сообщило, что Brexit обходится британскому бюджету на сумму до 113,5 миллиардов долларов в год в виде потерянных налоговых поступлений. Исследование также показало, что после выхода страны из Евросоюза показатель ВВП на душу населения снизился на сумму от 2,7 до 3,7 тысячи фунтов стерлингов (от 3,4 до 4,6 тысячи долларов).
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Дмитриев назвал Стармера провалом для всего Запада
29 ноября, 00:51
 
В миреВеликобританияКир СтармерЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала