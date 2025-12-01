https://ria.ru/20251201/britaniya-2059028542.html
Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб британской экономике
Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб британской экономике - РИА Новости, 01.12.2025
Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб британской экономике
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что выход страны из ЕС нанес "значительный" ущерб британской экономике. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T19:31:00+03:00
2025-12-01T19:31:00+03:00
2025-12-01T19:31:00+03:00
в мире
великобритания
кир стармер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589367553_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_34f401f8fa91b6fb46f4b35cedbd88d7.jpg
https://ria.ru/20251129/starmer-2058538699.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589367553_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_f9cb109977fe72f98d37d047098d0e32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, кир стармер, евросоюз
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Евросоюз
Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб британской экономике
Стармер: Британия должна сотрудничать с ЕС, чтобы преодолеть последствия Brexit
ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что выход страны из ЕС нанес "значительный" ущерб британской экономике.
"Мы должны признать реальность того, что сделка по Brexit нанесла значительный ущерб нашей экономике, и поэтому для ее восстановления мы должны продолжать устранять противоречия (с ЕС
- ред). Мы должны продолжать движение к более тесным отношениям с ЕС, и мы должны быть готовыми признать, что это потребует компромиссов", - заявил Стармер
в речи, посвященной состоянию британской экономики. Трансляцию выступления вел телеканал
Sky News.
Ранее издание Independent со ссылкой на анализ библиотеки палаты общин сообщило, что Brexit обходится британскому бюджету на сумму до 113,5 миллиардов долларов в год в виде потерянных налоговых поступлений. Исследование также показало, что после выхода страны из Евросоюза показатель ВВП на душу населения снизился на сумму от 2,7 до 3,7 тысячи фунтов стерлингов (от 3,4 до 4,6 тысячи долларов).
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза.