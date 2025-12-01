Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб британской экономике

Ранее издание Independent со ссылкой на анализ библиотеки палаты общин сообщило, что Brexit обходится британскому бюджету на сумму до 113,5 миллиардов долларов в год в виде потерянных налоговых поступлений. Исследование также показало, что после выхода страны из Евросоюза показатель ВВП на душу населения снизился на сумму от 2,7 до 3,7 тысячи фунтов стерлингов (от 3,4 до 4,6 тысячи долларов).