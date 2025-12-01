Бригаду ТОФ переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.
"Бригада переформирована в дивизию одной из первых в ВМФ России в связи с успехами и массовым героизмом личного состава при выполнении задач СВО. Соединению возвращено историческое название и сохранены все боевые награды и звания", — сказали там.
В пункте постоянной дислокации бригады состоялся торжественный ритуал крепления знаменной георгиевской ленты, вручения орденов Жукова и Суворова и передачи командованию Боевого знамени с регалиями.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКомандующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина на торжественной церемонии вручения знаменной георгиевской ленты и Боевого знамени переформированной 55-й гвардейской дивизии морской пехоты во Владивостоке. 1 декабря 2025 года
"Ритуал, согласно установленному порядку, провел командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина", — добавили в ТОФ.
155-я бригада — правопреемница 55-й дивизии морской пехоты, сформированной в 1967-1968 годах. Подразделение несло боевые дежурства в Тихом и Индийском океанах, успешно решало задачи по интернациональному долгу. В 1995 году более двух с половиной тысяч морпехов участвовали в восстановлении конституционного режима в Чечне. За мужество и героизм многие удостоены государственных наград, а пяти морским пехотинцам присвоено звание Героя России.
Помимо этого, бойцы не раз выходили в дальние океанские походы. Во время одного из них в 2010 году офицеры и матросы бригады освободили захваченный сомалийскими пиратами танкер "Московский университет".
Морпехи с первых дней участвуют в СВО. Они освобождали Мариуполь, отражали вторжение ВСУ в Курскую область. За это время 12 человек стали Героями России. За успехи бригаде присвоили наименование "гвардейская", а также впервые в современной истории — географическое наименование "Курская". Бригада награждена орденами Жукова и Суворова и носит теперь имя дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Под его командованием подразделение добилось высоких результатов в боях на самых сложных участках.
