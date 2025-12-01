Рейтинг@Mail.ru
Бригаду ТОФ переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты - РИА Новости, 01.12.2025
04:52 01.12.2025 (обновлено: 12:54 01.12.2025)
Бригаду ТОФ переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты
Бригаду ТОФ переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты
безопасность
россия
индийский океан
мариуполь
михаил гудков
виктор лиина
тихоокеанский флот вмф россии
россия
индийский океан
мариуполь
Безопасность, Россия, Индийский океан, Мариуполь, Михаил Гудков, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России
ТОФ: 115-ю бригаду переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты

Торжественная церемония вручения знаменной георгиевской ленты и Боевого знамени переформированной 55-й гвардейской дивизии морской пехоты во Владивостоке. 1 декабря 2025 года
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.
"Бригада переформирована в дивизию одной из первых в ВМФ России в связи с успехами и массовым героизмом личного состава при выполнении задач СВО. Соединению возвращено историческое название и сохранены все боевые награды и звания", — сказали там.
В пункте постоянной дислокации бригады состоялся торжественный ритуал крепления знаменной георгиевской ленты, вручения орденов Жукова и Суворова и передачи командованию Боевого знамени с регалиями.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина на торжественной церемонии вручения знаменной георгиевской ленты и Боевого знамени переформированной 55-й гвардейской дивизии морской пехоты во Владивостоке. 1 декабря 2025 года
"Ритуал, согласно установленному порядку, провел командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина", — добавили в ТОФ.
155-я бригада — правопреемница 55-й дивизии морской пехоты, сформированной в 1967-1968 годах. Подразделение несло боевые дежурства в Тихом и Индийском океанах, успешно решало задачи по интернациональному долгу. В 1995 году более двух с половиной тысяч морпехов участвовали в восстановлении конституционного режима в Чечне. За мужество и героизм многие удостоены государственных наград, а пяти морским пехотинцам присвоено звание Героя России.
Помимо этого, бойцы не раз выходили в дальние океанские походы. Во время одного из них в 2010 году офицеры и матросы бригады освободили захваченный сомалийскими пиратами танкер "Московский университет".
Морпехи с первых дней участвуют в СВО. Они освобождали Мариуполь, отражали вторжение ВСУ в Курскую область. За это время 12 человек стали Героями России. За успехи бригаде присвоили наименование "гвардейская", а также впервые в современной истории — географическое наименование "Курская". Бригада награждена орденами Жукова и Суворова и носит теперь имя дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Под его командованием подразделение добилось высоких результатов в боях на самых сложных участках.
