Львица убила молодого человека в зоопарке в Бразилии
04:46 01.12.2025 (обновлено: 09:28 01.12.2025)
Львица убила молодого человека в зоопарке в Бразилии
Львица убила молодого человека в зоопарке в Бразилии
Львица убила молодого человека в зоопарке в бразильском городе Жуан-Песоа, он сам залез к ней в клетку, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 01.12.2025
2025
бразилия
Бразилия
Львица убила молодого человека в зоопарке в Бразилии

Львица убила молодого человека в зоопарке в Жуан-Песоа в Бразилии

Львица убила молодого человека в зоопарке в бразильском городе Жуан-Песоа
Львица убила молодого человека в зоопарке в бразильском городе Жуан-Песоа - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© G1
Львица убила молодого человека в зоопарке в бразильском городе Жуан-Песоа
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости. Львица убила молодого человека в зоопарке в бразильском городе Жуан-Песоа, он сам залез к ней в клетку, сообщил новостной портал G1.
"(Молодой человек - ред.) быстро взобрался на стену высотой более шести метров ... и, используя дерево, проник в вольер львицы. Он тут же был атакован", - отметило СМИ.
Погибшему было 19 лет. Предположительно, у него было психическое расстройство.
В момент, когда мужчина вошёл в клетку, парк был открыт и принимал посетителей. После нападения зоопарк был закрыт.
Проводится расследование.
Бразилия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
