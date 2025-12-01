https://ria.ru/20251201/braziliya-2058824011.html
Львица убила молодого человека в зоопарке в Бразилии
Львица убила молодого человека в зоопарке в Бразилии - РИА Новости, 01.12.2025
Львица убила молодого человека в зоопарке в Бразилии
Львица убила молодого человека в зоопарке в бразильском городе Жуан-Песоа, он сам залез к ней в клетку, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 01.12.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости.
Львица убила молодого человека в зоопарке в бразильском городе Жуан-Песоа, он сам залез к ней в клетку, сообщил новостной портал G1
"(Молодой человек - ред.) быстро взобрался на стену высотой более шести метров ... и, используя дерево, проник в вольер львицы. Он тут же был атакован", - отметило СМИ.
Погибшему было 19 лет. Предположительно, у него было психическое расстройство.
В момент, когда мужчина вошёл в клетку, парк был открыт и принимал посетителей. После нападения зоопарк был закрыт.
Проводится расследование.