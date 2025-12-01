https://ria.ru/20251201/bpla-2059006491.html
В Северском районе Кубани увеличилось число домов, поврежденных БПЛА
В Северском районе Кубани увеличилось число домов, поврежденных БПЛА
КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Число поврежденных в результате атаки БПЛА домов в Северском районе Кубани увеличилось до 19, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее в понедельник в оперштабе региона сообщили, что обломки БПЛА повредили 16 частных домов в поселке Ильском Северского района
Кубани.
"Девятнадцать домов пострадало из-за атаки БПЛА в Северском районе. Комиссии завершили обход по всем заявкам в поселке Ильском. В результате повреждения подтвердили еще по 3 адресам - там разбиты стекла в домах и пробиты навесы. Таким образом, из-за атаки БПЛА в ночь на 1 декабря в пгт. Ильском повреждения получили 19 домов", - говорится в сообщении.
Во всех случаях пострадавших нет. Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь, отметили в оперштабе.