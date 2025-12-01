Рейтинг@Mail.ru
В Северском районе Кубани увеличилось число домов, поврежденных БПЛА - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/bpla-2059006491.html
В Северском районе Кубани увеличилось число домов, поврежденных БПЛА
В Северском районе Кубани увеличилось число домов, поврежденных БПЛА - РИА Новости, 01.12.2025
В Северском районе Кубани увеличилось число домов, поврежденных БПЛА
Число поврежденных в результате атаки БПЛА домов в Северском районе Кубани увеличилось до 19, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:12:00+03:00
2025-12-01T18:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
северский район
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20251201/gruppirovka-2058894619.html
северский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, северский район, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Северский район, Краснодарский край
В Северском районе Кубани увеличилось число домов, поврежденных БПЛА

В Северском районе Кубани число поврежденных БПЛА домов увеличилось до 19

© AP Photo / LibkosУкраинские боевики запускают беспилотник
Украинские боевики запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские боевики запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Число поврежденных в результате атаки БПЛА домов в Северском районе Кубани увеличилось до 19, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее в понедельник в оперштабе региона сообщили, что обломки БПЛА повредили 16 частных домов в поселке Ильском Северского района Кубани.
"Девятнадцать домов пострадало из-за атаки БПЛА в Северском районе. Комиссии завершили обход по всем заявкам в поселке Ильском. В результате повреждения подтвердили еще по 3 адресам - там разбиты стекла в домах и пробиты навесы. Таким образом, из-за атаки БПЛА в ночь на 1 декабря в пгт. Ильском повреждения получили 19 домов", - говорится в сообщении.
Во всех случаях пострадавших нет. Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь, отметили в оперштабе.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Днепр"
Вчера, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСеверский районКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала