В Северском районе Кубани увеличилось число домов, поврежденных БПЛА

КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Число поврежденных в результате атаки БПЛА домов в Северском районе Кубани увеличилось до 19, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Девятнадцать домов пострадало из-за атаки БПЛА в Северском районе. Комиссии завершили обход по всем заявкам в поселке Ильском. В результате повреждения подтвердили еще по 3 адресам - там разбиты стекла в домах и пробиты навесы. Таким образом, из-за атаки БПЛА в ночь на 1 декабря в пгт. Ильском повреждения получили 19 домов", - говорится в сообщении.