Белоруссия потребовала от Литвы тщательного расследования после ЧП с БПЛА

МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Минск требует от Литвы провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных в инциденте с нарушением белорусской границы беспилотником, заявили в пресс-службе Минск требует от Литвы провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных в инциденте с нарушением белорусской границы беспилотником, заявили в пресс-службе МИД Белоруссии

Ранее в понедельник в пресс-службе сообщили, что в МИД был вызван временный поверенный в делах Литвы Минске Эрикас Вилканецас, ему был заявлен протест в связи с нарушением госграницы Белоруссии беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литвы 30 ноября 2025 года. Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство из Литвы и упал в черте белорусского города Гродно

"Белорусская сторона требует от литовской стороны немедленно предоставить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах данного инцидента, включая цели запуска и оператора воздушного судна", - говорится в сообщении МИД.

﻿﻿﻿Также Минск требует от Литвы провести тщательное расследование и "привлечь к ответственности виновных в организации данного провокационного акта, принять незамедлительные и исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем".