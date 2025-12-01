Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия потребовала от Литвы тщательного расследования после ЧП с БПЛА - РИА Новости, 01.12.2025
16:02 01.12.2025 (обновлено: 16:34 01.12.2025)
Белоруссия потребовала от Литвы тщательного расследования после ЧП с БПЛА
в мире, литва, минск, белоруссия
В мире, Литва, Минск, Белоруссия
© Фото : МВД Беларуси/TelegramДрон, упавший в Гродно
Дрон, упавший в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : МВД Беларуси/Telegram
Дрон, упавший в Гродно
МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Минск требует от Литвы провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных в инциденте с нарушением белорусской границы беспилотником, заявили в пресс-службе МИД Белоруссии.
Ранее в понедельник в пресс-службе сообщили, что в МИД был вызван временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас, ему был заявлен протест в связи с нарушением госграницы Белоруссии беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литвы 30 ноября 2025 года. Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство из Литвы и упал в черте белорусского города Гродно.
"Белорусская сторона требует от литовской стороны немедленно предоставить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах данного инцидента, включая цели запуска и оператора воздушного судна", - говорится в сообщении МИД.
﻿﻿﻿Также Минск требует от Литвы провести тщательное расследование и "привлечь к ответственности виновных в организации данного провокационного акта, принять незамедлительные и исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем".
"Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки", - подчеркивается в сообщении.
Дрон, упавший в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
