Белоруссия потребовала от Литвы тщательного расследования после ЧП с БПЛА
Белоруссия потребовала от Литвы тщательного расследования после ЧП с БПЛА - РИА Новости, 01.12.2025
Белоруссия потребовала от Литвы тщательного расследования после ЧП с БПЛА
Минск требует от Литвы провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных в инциденте с нарушением белорусской границы беспилотником,... РИА Новости, 01.12.2025
01.12.2025
2025-12-01T16:02:00+03:00
2025-12-01T16:34:00+03:00
МИНСК, 1 дек – РИА Новости.
Минск требует от Литвы провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных в инциденте с нарушением белорусской границы беспилотником, заявили в пресс-службе МИД Белоруссии
.
Ранее в понедельник в пресс-службе сообщили, что в МИД был вызван временный поверенный в делах Литвы
в Минске
Эрикас Вилканецас, ему был заявлен протест в связи с нарушением госграницы Белоруссии
беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литвы 30 ноября 2025 года. Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство из Литвы и упал в черте белорусского города Гродно
.
"Белорусская сторона требует от литовской стороны немедленно предоставить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах данного инцидента, включая цели запуска и оператора воздушного судна", - говорится в сообщении МИД.
Также Минск требует от Литвы провести тщательное расследование и "привлечь к ответственности виновных в организации данного провокационного акта, принять незамедлительные и исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем".
"Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки", - подчеркивается в сообщении.