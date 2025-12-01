Орскую городскую больницу в Оренбуржье ремонтируют по нацпроекту

УФА, 1 дек – РИА Новости. Орскую городскую больницу в Оренбургской области ремонтируют в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", который входит в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает правительство Оренбуржья.

"Работы в городской больнице Орска по проспекту Никельщиков, дом 56 ведутся в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", являющегося частью национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении.

Региональное правительство уточнило, что в здании заменили окна, обновили канализационные трубы, системы водоотведения и инженерные сети. Завершились работы на втором, четвертом этажах и в подвале, строители переходят на третий. На первом этаже обустраивают удобную стойку регистратуры и гардеробную. Также благоустраивается прилегающая территория, рассказали власти Оренбургской области.