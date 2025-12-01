https://ria.ru/20251201/bolnitsa-2058926523.html
Орскую городскую больницу в Оренбуржье ремонтируют по нацпроекту
2025-12-01T14:07:00+03:00
УФА, 1 дек – РИА Новости. Орскую городскую больницу в Оренбургской области ремонтируют в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", который входит в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает правительство Оренбуржья.
"Работы в городской больнице Орска по проспекту Никельщиков, дом 56 ведутся в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", являющегося частью национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении.
Региональное правительство уточнило, что в здании заменили окна, обновили канализационные трубы, системы водоотведения и инженерные сети. Завершились работы на втором, четвертом этажах и в подвале, строители переходят на третий. На первом этаже обустраивают удобную стойку регистратуры и гардеробную. Также благоустраивается прилегающая территория, рассказали власти Оренбургской области.
"В ведении орской городской больницы находятся 45 зданий, среди которых девять поликлиник, филиалы и шесть стационаров. В 2024 году уже завершились капитальные работы в поликлинике на улице Пацаева, в филиале поликлиники на улице Льва Толстого, 24", - уточнили в правительстве региона.