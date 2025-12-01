Рейтинг@Mail.ru
Орскую городскую больницу в Оренбуржье ремонтируют по нацпроекту
Оренбургская область
Оренбургская область
 
14:07 01.12.2025
Орскую городскую больницу в Оренбуржье ремонтируют по нацпроекту
Орскую городскую больницу в Оренбуржье ремонтируют по нацпроекту - РИА Новости, 01.12.2025
Орскую городскую больницу в Оренбуржье ремонтируют по нацпроекту
Орскую городскую больницу в Оренбургской области ремонтируют в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", который входит в... РИА Новости, 01.12.2025
оренбургская область
оренбургская область
орск
лев толстой (писатель)
оренбургская область
орск
оренбургская область, орск, лев толстой (писатель)
Оренбургская область, Оренбургская область, Орск, Лев Толстой (писатель)
Орскую городскую больницу в Оренбуржье ремонтируют по нацпроекту

В Орске ремонтируют городскую больницу в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
УФА, 1 дек – РИА Новости. Орскую городскую больницу в Оренбургской области ремонтируют в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", который входит в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает правительство Оренбуржья.
"Работы в городской больнице Орска по проспекту Никельщиков, дом 56 ведутся в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", являющегося частью национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении.
Региональное правительство уточнило, что в здании заменили окна, обновили канализационные трубы, системы водоотведения и инженерные сети. Завершились работы на втором, четвертом этажах и в подвале, строители переходят на третий. На первом этаже обустраивают удобную стойку регистратуры и гардеробную. Также благоустраивается прилегающая территория, рассказали власти Оренбургской области.
"В ведении орской городской больницы находятся 45 зданий, среди которых девять поликлиник, филиалы и шесть стационаров. В 2024 году уже завершились капитальные работы в поликлинике на улице Пацаева, в филиале поликлиники на улице Льва Толстого, 24", - уточнили в правительстве региона.
Оренбургская областьОренбургская областьОрскЛев Толстой (писатель)
 
 
