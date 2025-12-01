Рейтинг@Mail.ru
Центр "Мой бизнес" Ярославской области помог более 800 предпринимателям
18:11 01.12.2025
Центр "Мой бизнес" Ярославской области помог более 800 предпринимателям
Центр "Мой бизнес" Ярославской области помог более 800 предпринимателям
Центр поддержки предпринимательства Ярославской области уже оказал услуги более чем 800 получателям с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Центр поддержки предпринимательства Ярославской области уже оказал услуги более чем 800 получателям с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Работа организована в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России.
"Мы активно поддерживаем развитие предпринимательства в регионе, создавая условия для устойчивого роста бизнеса и расширения рынков сбыта. Благодаря мерам поддержки представители МСП могут уверенно вести свое дело и укреплять экономический потенциал Ярославской области", – отметил министр инвестиций и промышленности региона Александр Ольхов, его слова приводит пресс-служба.
Так, сотрудники центра проводят консультации по вопросам предпринимательской деятельности, бизнес-планирования, организуют тематические мероприятия, в числе которых в этом году 14 семинаров, 7 форумов и неделя предпринимательства Ярославской области "ЯрБизнесФест".
Также центр помогает в регистрации товарных знаков и прохождении обязательной сертификации продукции на льготных условиях софинансирования. Для продвижения и повышения узнаваемости региональной продукции организуются выставочно-ярмарочные мероприятия. Проводятся тренинги, бизнес-игры и конференции по актуальным для бизнеса темам.
