Центр "Мой бизнес" Ярославской области помог более 800 предпринимателям
Центр "Мой бизнес" Ярославской области помог более 800 предпринимателям - РИА Новости, 01.12.2025
Центр "Мой бизнес" Ярославской области помог более 800 предпринимателям
Центр поддержки предпринимательства Ярославской области уже оказал услуги более чем 800 получателям с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона. 01.12.2025
Центр "Мой бизнес" Ярославской области помог более 800 предпринимателям
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Центр поддержки предпринимательства Ярославской области уже оказал услуги более чем 800 получателям с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Работа организована в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России.
"Мы активно поддерживаем развитие предпринимательства в регионе, создавая условия для устойчивого роста бизнеса и расширения рынков сбыта. Благодаря мерам поддержки представители МСП могут уверенно вести свое дело и укреплять экономический потенциал Ярославской области", – отметил министр инвестиций и промышленности региона Александр Ольхов, его слова приводит пресс-служба.
Так, сотрудники центра проводят консультации по вопросам предпринимательской деятельности, бизнес-планирования, организуют тематические мероприятия, в числе которых в этом году 14 семинаров, 7 форумов и неделя предпринимательства Ярославской области "ЯрБизнесФест".
Также центр помогает в регистрации товарных знаков и прохождении обязательной сертификации продукции на льготных условиях софинансирования. Для продвижения и повышения узнаваемости региональной продукции организуются выставочно-ярмарочные мероприятия. Проводятся тренинги, бизнес-игры и конференции по актуальным для бизнеса темам.