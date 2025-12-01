Центральноафриканская Республика миром и стабильностью во многом обязана поддержке со стороны России, заявил в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. В беседе с агентством, приуроченной ко Дню провозглашения республики, он рассказал о борьбе с вооруженными группировками при поддержке российских специалистов, влиянии гуманитарных акций РФ на жизнь населения и отношении к укреплению диалога двух стран.

– ЦАР по-прежнему заинтересована в контингенте российских военных специалистов?

– Миром и стабильностью в ЦАР мы во многом обязаны в первую очередь Российской Федерации и российским специалистам. За то непродолжительное время, что мы сотрудничаем, удалось не только прекратить террор мирного населения со стороны бандформирований, но и вернуть надежду нашим людям, что в ЦАР возможно будущее без страха за свою жизнь и жизнь своих детей. Это – главное достижение для любого правительства. Только благодаря России ЦАР не утонула в хаосе пять лет назад. Когда остальные смотрели со стороны, Россия и наши соседи протянули нам руку помощи. Благодаря такому сотрудничеству нам удалось вернуть под контроль практически всю территорию нашей страны. Практически все незаконные вооруженные группировки ЦАР сложили оружие, и их члены сейчас интегрируются в мирное общество.

Российские партнеры не только предоставили нам технику и вооружение, но и поделились самым ценным – опытом. Это позволило сделать из наших военных армию, способную отвечать современным угрозам как внутри страны, так и на границе. Ежегодно российскими инструкторами готовится большое количество наших солдат и офицеров. Только в этом году свою квалификацию повысили 2 600 человек. Это неоценимый вклад, и наша благодарность безгранична. Наши военные овладели не только навыками боя, но и планированием операций, тактической наукой. Все это позволило успешно противостоять бандитам и значительно уменьшить потери с нашей стороны, а значит меньше матерей пролили слезы по своим детям. Что может быть ценнее этого!

Безопасность в ЦАР позволила привлечь в страну иностранных партнеров, и сейчас страна переживает невиданную ранее скорость развития – строятся дороги, больницы, школы. Наши люди строят планы, и конечно же все понимают, благодаря кому это стало возможным.

Служба в армии стала престижной, и это позволило нам значительно увеличить численность вооруженных сил. Вплоть до сегодняшнего дня российские военные инструкторы оказывают нам не только военно-техническую помощь, но и участвуют в операциях по наведению порядка, занимаются подготовкой солдат и офицеров. Одним из самых важных достижений 2025 года, достигнутым благодаря работе российских специалистов на земле, стало подписание окончательного соглашения о мире с тремя последними действующими в ЦАР группировками – UPC, 3R и MPC. У нас еще много задач, еще далеко не все цели достигнуты, в настоящий момент происходит самая масштабная в истории ЦАР кампания по разоружению тысяч боевиков, в организации и сопровождении которой также принимают активное участие российские специалисты. Россия, как настоящий друг, плечом к плечу с народом ЦАР на этом пути.

Я уверен, что нам есть еще чему научиться и как быть полезными друг другу, поэтому мы безусловно нуждаемся в добром и надежном друге рядом в такое непростое для нас время. Результаты нашего сотрудничества поразительны – за 2024 год в свои дома вернулись 214 тысяч человек, такие данные приводит ООН. По нашим данным – еще больше. Сегодня я могу с уверенностью заявить, что та команда, с которой мы работаем, показала себя наиболее эффективно, и я уверен, что мы продолжим эту работу и дальше. Это лишь подтверждает, что люди поверили – мир в ЦАР надолго. Можно создавать семьи, рожать детей, выращивать урожай, заниматься бизнесом, учиться. И, повторюсь, мы нуждаемся в нашем друге России.

– Вы сказали, что контингент российских военных специалистов участвует в операциях против террористических групп, занимается переподготовкой армии и разоружением боевиков, а будут ли они привлекаться для обеспечения мер безопасности во время декабрьских выборов?

– К сожалению, у нас еще есть небольшие территории, где продолжают орудовать боевики. В настоящий момент таких территорий стало намного меньше даже по сравнению с недавним прошлым, но они все еще есть. Мы обратились с просьбой к российским партнерам и к МИНУСКА (миротворческому подразделению миссии ООН в стране – ред.) помочь нам не только в обеспечении безопасности, но и в организации выборов. Помимо прочего, нам необходима логистическая помощь: доставка на места членов территориальных избирательных комиссий, доставка урн, бюллетеней и так далее.

– В африканских СМИ неоднократно появлялись сообщения об украинских военных, занимающихся подготовкой боевиков. Замечена ли их активность на территории ЦАР?

– Мы получаем оперативную информацию о подобных фактах от наших соседей и уделяем ей пристальное внимание. Это возмутительно и не имеет оправдания. В настоящий момент мы не располагаем о подобных инцидентах на территории ЦАР, но по непроверенной информации украинские военные специалисты занимаются подготовкой террористов на территории Алжира, Чада, Мавритании, и затем эти террористы проникают через сопредельные государства к нам.

Сейчас мы активно готовимся к декабрьским выборам и ожидаем наплыва различных провокаторов для того, чтобы помешать нам строить будущее нашей страны, но мы готовы дать им отпор. С помощью наших друзей мы намного сильнее их.

– Западные СМИ регулярно критикуют российское присутствие в ЦАР, утверждают, что оно не отвечает интересам страны. По вашему мнению, стоит ли продолжать взаимодействие и если да, то до каких пор?

– Я думаю, из всего сказанного выше можно сделать однозначный вывод – да, стоит. И речь идет не только о взаимодействии в военной области. Достаточно упомянуть продовольственную помощь. Это стало не только спасением для многих семей, но и в целом помогло нам укрепить продовольственную безопасность. Помимо зерна вспомним про поставки топлива. Есть еще огромный пласт образовательных и культурно-гуманитарных проектов. "Русский дом" в Банги помог бесчисленному количеству наших молодых людей взглянуть на жизнь по-новому. Это островок новой ЦАР. Наши люди воочию увидели куда мы идем, и какой будет наша республика в недалеком будущем.

На международной арене Россия последовательно помогает нам отстаивать интересы ЦАР. И только благодаря ее участию нам удалось добиться отмены санкций и кардинально изменить экономическую ситуацию. С благодарностью вспомним про бесчисленные гуманитарные акции: строительство скважин, строительство школ и больниц, раздачу медикаментов и продуктов. За каждым таким проектом стоит чья-то спасенная жизнь. Российский народ демонстрирует истинную дружбу, и я не понимаю, как можно критиковать за спасение жизней. Нас часто критикуют за сотрудничество с российскими кампаниями, но хоть один из этих критиков предложил реальную альтернативу? Хоть один из них предложил условия лучше? Нет! За каждым таким критиканом, как правило, стоит очередной грабитель. Мы видим реальный результат, реальные изменения, которые мы достигли с нашими партнерами, так зачем нам другие?

– Как правительство ЦАР оценивает баланс между сотрудничеством с Россией и западными партнерами? Какими принципами вы руководствуетесь при выстраивании данного баланса?

– Мы не выстраиваем искусственного баланса. Зачем? Мы искренне рады любому взаимовыгодному сотрудничеству. В основе любых отношений стоит честность и добропорядочность. Если кто-то захочет прийти к нам с добрыми намерениями – он желанный гость в ЦАР. Единственное наше условие: отношения могут быть только партнерскими, а во главе угла – интересы наших граждан. Мы уже были колонией и каково это было все прекрасно помнят.

– Каким образом должно поменяться поведение Елисейского дворца, чтобы ЦАР согласилась на восстановление нормальных отношений?