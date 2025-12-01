Рейтинг@Mail.ru
Новак назвал сроки введения безвизового режима с Саудовской Аравией - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:50 01.12.2025 (обновлено: 15:54 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/bezviz-2058956299.html
Новак назвал сроки введения безвизового режима с Саудовской Аравией
Новак назвал сроки введения безвизового режима с Саудовской Аравией - РИА Новости, 01.12.2025
Новак назвал сроки введения безвизового режима с Саудовской Аравией
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может заработать в начале следующего года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:50:00+03:00
2025-12-01T15:54:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
александр новак
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839971891_0:221:2981:1897_1920x0_80_0_0_df0fc2455fc068fb264ce3b69d5c561e.jpg
https://ria.ru/20251127/pravitelstvo-2058190566.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839971891_0:0:2529:1897_1920x0_80_0_0_2a7e6f2addee168b5d1ed7feeacc3150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, саудовская аравия, александр новак
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак, Туризм
Новак назвал сроки введения безвизового режима с Саудовской Аравией

Новак: безвизовый режим с Саудовской Аравией может заработать в начале 2026 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может заработать в начале следующего года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Что касается безвизового режима, юридически сейчас пройдут процедуры после подписания по обмену нотами и вступлению в силу этого документа. На мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать нашу страну", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Правительство одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз
27 ноября, 20:10
 
ТуризмВ миреРоссияСаудовская АравияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала