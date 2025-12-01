https://ria.ru/20251201/bezviz-2058956299.html
Новак назвал сроки введения безвизового режима с Саудовской Аравией
Новак назвал сроки введения безвизового режима с Саудовской Аравией
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может заработать в начале следующего года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.12.2025
россия
саудовская аравия
Новак: безвизовый режим с Саудовской Аравией может заработать в начале 2026 года