В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией
В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией - РИА Новости, 01.12.2025
В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией
Взаимный безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией кратно увеличит поток туристов из Королевства в Россию, заявила РИА Новости эксперт Российского... РИА Новости, 01.12.2025
В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией
Домостроева: турпоток из Саудовской Аравии в Россию вырастет на фоне безвиза