В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией

"По итогам 3 кварталов 2025 года рост составил всего 21% к прошлому году, поэтому пока что говорить о взрывном росте преждевременно, но тем не менее прогнозы по отмене виз самые радужные и мы можем ожидать кратного увеличения турпотока в 2 и даже 3 раза", - сказала Домостроева.