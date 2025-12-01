Рейтинг@Mail.ru
В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией
01.12.2025
В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией
В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией - РИА Новости, 01.12.2025
В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией
Взаимный безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией кратно увеличит поток туристов из Королевства в Россию, заявила РИА Новости эксперт Российского... РИА Новости, 01.12.2025
россия, саудовская аравия, российский союз туриндустрии (рст), интурист
Россия, Саудовская Аравия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Интурист
В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией

Домостроева: турпоток из Саудовской Аравии в Россию вырастет на фоне безвиза

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги России и Саудовской Аравии
Флаги России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги России и Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Взаимный безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией кратно увеличит поток туристов из Королевства в Россию, заявила РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель пресс-службы компании "Интурист" Дарья Домостроева.
Россия и Саудовская Аравия ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.
"По итогам 3 кварталов 2025 года рост составил всего 21% к прошлому году, поэтому пока что говорить о взрывном росте преждевременно, но тем не менее прогнозы по отмене виз самые радужные и мы можем ожидать кратного увеличения турпотока в 2 и даже 3 раза", - сказала Домостроева.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Турпоток из Саудовской Аравии может увеличиться в 2-3 раза, сообщила АТОР
Вчера, 12:07
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
