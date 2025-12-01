https://ria.ru/20251201/bespilotniki-2058823234.html
В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали три дома
Обломки БПЛА повредили три частных дома в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 01.12.2025
В Северском районе Краснодарского края при атаке БПЛА пострадали три дома