В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали три дома - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 01.12.2025 (обновлено: 04:36 01.12.2025)
В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали три дома
В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали три дома
Обломки БПЛА повредили три частных дома в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
происшествия, краснодарский край, северский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район
В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали три дома

В Северском районе Краснодарского края при атаке БПЛА пострадали три дома

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили три частных дома в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.
Северском районе обломки БПЛА повредили три частных дома. Фрагменты упали по разным адресам в поселке городского типа Ильский. В трех домах выбило стекла. Также повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Краснодарский край
Северский район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
