Минск заявил протест Вильнюсу из-за упавшего беспилотника

МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Минск заявил протест Вильнюсу после падения литовского дрона в Гродно, сообщил Минск заявил протест Вильнюсу после падения литовского дрона в Гродно, сообщил МИД Белоруссии.

« "Первого декабря в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Республики Беларусь беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — рассказали там.

В белорусском дипломатическом ведомстве сообщили, что беспилотник накануне незаконно вторгся в воздушное пространство республики из Лаздийского района Литвы и упал в черте города.

Анализ обломков, включая сохраненные на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, показал, что планировался пролет БПЛА через Белоруссию Польшу и возвращение в Литву по тому же маршруту.

"Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польша", — говорится в сообщении пресс-службы.

Там подчеркнули, что этот инцидент несет угрозу безопасности и нарушает нормы международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации.

Как уточнили в МВД республики, с помощью фотовидеокамеры могли собирать разведывательные данные. Кроме того, с дрона сбросили печатную продукцию экстремистского содержания.

© Фото : МВД Беларуси/Telegram С упавшего в Гродно беспилотника сбросили печатную продукцию экстремистской направленности