Минск заявил протест Вильнюсу из-за упавшего беспилотника - РИА Новости, 01.12.2025
15:58 01.12.2025 (обновлено: 18:27 01.12.2025)
Минск заявил протест Вильнюсу из-за упавшего беспилотника
Минск заявил протест Вильнюсу из-за упавшего беспилотника - РИА Новости, 01.12.2025
Минск заявил протест Вильнюсу из-за упавшего беспилотника
Минск заявил протест Вильнюсу после падения литовского дрона в Гродно, сообщил МИД Белоруссии. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:58:00+03:00
2025-12-01T18:27:00+03:00
в мире
гродно
мид белоруссии
белоруссия
литва
беспилотники
беспилотный летательный аппарат (бла)
гродно
белоруссия
литва
в мире, гродно, мид белоруссии, белоруссия, литва, беспилотники, беспилотный летательный аппарат (бла)
В мире, Гродно, МИД Белоруссии, Белоруссия, Литва, Беспилотники, Беспилотный летательный аппарат (БЛА)
Минск заявил протест Вильнюсу из-за упавшего беспилотника

МИД Белоруссии заявил протест Литве из-за падения дрона в Гродно

© Фото : МВД Беларуси/TelegramДрон, упавший в Гродно
Дрон, упавший в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : МВД Беларуси/Telegram
Дрон, упавший в Гродно
МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Минск заявил протест Вильнюсу после падения литовского дрона в Гродно, сообщил МИД Белоруссии.
«

"Первого декабря в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Республики Беларусь беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — рассказали там.

© Фото : МВД Беларуси/TelegramФрагмент дрона, упавшего в Гродно
Фрагмент дрона, упавшего в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : МВД Беларуси/Telegram
Фрагмент дрона, упавшего в Гродно
В белорусском дипломатическом ведомстве сообщили, что беспилотник накануне незаконно вторгся в воздушное пространство республики из Лаздийского района Литвы и упал в черте города.
Анализ обломков, включая сохраненные на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, показал, что планировался пролет БПЛА через Белоруссию в Польшу и возвращение в Литву по тому же маршруту.
"Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польша", — говорится в сообщении пресс-службы.
Там подчеркнули, что этот инцидент несет угрозу безопасности и нарушает нормы международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации.
Как уточнили в МВД республики, с помощью фотовидеокамеры могли собирать разведывательные данные. Кроме того, с дрона сбросили печатную продукцию экстремистского содержания.
© Фото : МВД Беларуси/TelegramС упавшего в Гродно беспилотника сбросили печатную продукцию экстремистской направленности
С упавшего в Гродно беспилотника сбросили печатную продукцию экстремистской направленности - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : МВД Беларуси/Telegram
С упавшего в Гродно беспилотника сбросили печатную продукцию экстремистской направленности
Белорусская сторона потребовала от Литвы провести тщательное расследование, предоставить информацию о целях запуска и привлечь виновных к ответственности. Минск предупредил, что имеет право предпринимать все необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности исходя из складывающейся обстановки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Лукашенко дал указания пограничникам, как действовать на границе с Литвой
7 ноября, 19:38
 
В миреГродноМИД БелоруссииБелоруссияЛитваБеспилотникиБеспилотный летательный аппарат (БЛА)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
