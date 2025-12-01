https://ria.ru/20251201/bespilotnik-2058829565.html
ПВО уничтожила беспилотник в Смоленской области
ПВО уничтожила дрон в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 01.12.2025
