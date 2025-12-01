https://ria.ru/20251201/bespilotnik-2058827614.html
ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Тульской области