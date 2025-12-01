Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши прокомментировал позицию Бельгии по российским активам
11:16 01.12.2025
МИД Польши прокомментировал позицию Бельгии по российским активам
МИД Польши прокомментировал позицию Бельгии по российским активам - РИА Новости, 01.12.2025
МИД Польши прокомментировал позицию Бельгии по российским активам
Бельгия боится конфисковывать российские активы, так как предполагает необходимость их возвращения, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Цезари...
2025-12-01T11:16:00+03:00
2025-12-01T11:16:00+03:00
в мире
россия
бельгия
украина
евросоюз
еврокомиссия
g7
санкции в отношении россии
россия
бельгия
украина
в мире, россия, бельгия, украина, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
МИД Польши прокомментировал позицию Бельгии по российским активам

МИД Польши заявил, что Бельгия боится конфисковывать российские активы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Бельгия боится конфисковывать российские активы, так как предполагает необходимость их возвращения, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Цезари Немчицкий в эфире радиостанции RMF FM.
"Бельгия, где находится подавляющее большинство этих денег, находится в очень щекотливой ситуации. Бельгия говорит очень прямо - если в будущем будут отменены санкции, и Россия выиграет в международном арбитраже, добившись возвращения этих денег, то кто будет должен возвратить эти деньги? Бельгия. И отсюда возникают опасения", - сказал Немчицкий.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ЕК получила письмо премьера Бельгии о российских активах
28 ноября, 17:13
При этом он считает, что сценарий, "когда они проигрывают в арбитраже и должны вернуть почти 200 миллиардов евро является возможным".
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Премьер Бельгии назвал идею конфискации активов России актом войны
21 марта, 16:07
 
