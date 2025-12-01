Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

МИД Бельгии призвал не создавать препятствий для переговоров по Украине

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Выделение Евросоюзом кредита Киеву за счет замороженных активов РФ может создать проблему для переговоров по урегулированию на Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево, призвав не создавать препятствия на пути к миру.

Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.

Как пишет газета Politico , поговорившая с Прево, глава МИД Бельгии называл идею выделения кредита Киеву за счет российских активов проблемой для продолжающихся мирных переговоров. "Теперь очевидно, что эти активы могут сыграть важную роль в мирном плане… Наши действия не должны создавать препятствий мирному плану", - заявил Прево.

Он добавил, что Еврокомиссия продолжает работать по теме кредита и консультироваться со странами-членами, несмотря на возражения Бельгии.

В пятницу премьер Бельгии направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Письмо де Вевера направлено за три недели до того, как лидеры ЕС должны провести саммит для решения вопроса о дальнейшем финансировании Киева.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.