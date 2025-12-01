Рейтинг@Mail.ru
МИД Бельгии призвал не создавать препятствий для переговоров по Украине
01.12.2025
МИД Бельгии призвал не создавать препятствий для переговоров по Украине
МИД Бельгии призвал не создавать препятствий для переговоров по Украине - РИА Новости, 01.12.2025
МИД Бельгии призвал не создавать препятствий для переговоров по Украине
Выделение Евросоюзом кредита Киеву за счет замороженных активов РФ может создать проблему для переговоров по урегулированию на Украине, заявил глава МИД Бельгии РИА Новости, 01.12.2025
МИД Бельгии призвал не создавать препятствий для переговоров по Украине

Прево: кредит ЕС Киеву за счет российских активов может препятствовать диалогу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Выделение Евросоюзом кредита Киеву за счет замороженных активов РФ может создать проблему для переговоров по урегулированию на Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево, призвав не создавать препятствия на пути к миру.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Каллас признала опасения Бельгии по использованию российских активов
30 ноября, 12:30
Как пишет газета Politico, поговорившая с Прево, глава МИД Бельгии называл идею выделения кредита Киеву за счет российских активов проблемой для продолжающихся мирных переговоров. "Теперь очевидно, что эти активы могут сыграть важную роль в мирном плане… Наши действия не должны создавать препятствий мирному плану", - заявил Прево.
Он добавил, что Еврокомиссия продолжает работать по теме кредита и консультироваться со странами-членами, несмотря на возражения Бельгии.
В пятницу премьер Бельгии направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Письмо де Вевера направлено за три недели до того, как лидеры ЕС должны провести саммит для решения вопроса о дальнейшем финансировании Киева.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
СМИ раскрыли, как премьер Бельгии попал в опалу из-за России
8 октября, 09:00
 
