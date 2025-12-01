https://ria.ru/20251201/bashkirija-2058853492.html
В Башкирии медвежонок напал на мужчину
УФА, 1 дек - РИА Новости.
Медвежонок напал на мужчину в Башкирии, пострадавший госпитализирован, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале
.
По его словам, мужчину, который получил травмы от нападения медвежонка, доставили в Благовещенскую районную больницу.
"Благодаря тому, что животное было небольшим, он получил лишь неглубокие раны. Сейчас он продолжает лечение в хирургическом отделении. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести", - рассказал Рахматуллин.