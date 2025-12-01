Рейтинг@Mail.ru
09:45 01.12.2025 (обновлено: 10:20 01.12.2025)
В Башкирии медвежонок напал на мужчину
В Башкирии медвежонок напал на мужчину
Медвежонок напал на мужчину в Башкирии, пострадавший госпитализирован, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2025
УФА, 1 дек - РИА Новости. Медвежонок напал на мужчину в Башкирии, пострадавший госпитализирован, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.
По его словам, мужчину, который получил травмы от нападения медвежонка, доставили в Благовещенскую районную больницу.
"Благодаря тому, что животное было небольшим, он получил лишь неглубокие раны. Сейчас он продолжает лечение в хирургическом отделении. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести", - рассказал Рахматуллин.
