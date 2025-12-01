Костин рассказал, почему не сложился альянс банков и маркетплейсов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВТБ предлагал и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть серьезные расхождения в позициях; Wildberries и Ozon в настоящее время решили развивать собственные банки вместо того, чтобы создавать альянсы с существующими игроками, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Рейтер в преддверии форума "Россия зовет!".
"Почему не сложились альянсы? Думаю, если бы "Сбер" сам сумел построить маркетплейс, это "убило бы" нас всех. "Сбер" как банк занимает непропорционально большое место на рынке розницы, а еще бы и маркетплейс. К счастью для нас, у Сбербанка маркетплейс не состоялся, и сегодня очевидно, что существуют два доминирующих игрока – "Озон" и WB. Каждый из них в настоящее время решил развивать собственные банки вместо того, чтобы создавать альянсы с существующими игроками", - сказал он.
Глава WB попросила ЦБ не поддаваться давлению крупных банков
25 ноября, 16:03
Костин отметил, что ВТБ предлагал и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть серьезные расхождения в позициях. Банкир также добавил, что верит в платформенную экономику.
"Конечно, верю: за ней будущее. Хотя мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Говорят, что даже в Корее, где самые продвинутые платформы, только 18% продуктов питания идет через платформы, за остальным люди ходят в магазины", - отметил Костин.
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
В Ozon прокомментировали идею запретить скидки на маркетплейсах
28 ноября, 19:25