Более 16 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Самозапрет на кредиты за 9 месяцев работы сервиса установлен у 16,2 миллиона россиян, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"По данным ОКБ, за 9 месяцев работы сервиса россияне направили на постановку самозапрета на кредиты 18,61 миллиона заявлений и 1,41 миллиона заявлений на его снятие, что означает отмену 8% ранее установленных ограничений на получение кредита. По состоянию на 1 декабря 2025 г. самозапрет установлен у 16,22 миллиона россиян", - говорится в сообщении.

В течение ноября к самозапрету присоединились 1,36 миллиона граждан, для сравнения: за октябрь – 1,18 миллиона человек, за сентябрь – 882 тысячи человек. Всего в ноябре россияне направили 1,54 миллиона заявлений на постановку самозапрета на кредиты, для сравнения: за октябрь было подано 1,35 миллиона таких заявлений, за сентябрь – 1,02 миллиона.

Отмечается, что граждане в основном выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 16,97 миллиона заявок поданы на установку этого типа запрета (91,2% от общего количества заявок). На запрет онлайн выдач в банках и онлайн выдач в МФО было подано 787,24 тысячи заявок (4,2%). На полный запрет выдач в МФО – 276,14 тысячи заявок (1,5%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 251,61 тысячи заявок (1,4%). Остальные 1,7% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.

"На долю граждан в возрасте 35-45 лет приходится 21,5% от общего количества оформленных самозапретов, на граждан 45-55 лет – 19,8% заявлений, 55-65 лет – 18,9%. 17,8% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12,8% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодёжь до 25 лет приходится 9,2% самозапретов", - сообщает ОКБ.