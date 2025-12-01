Рейтинг@Mail.ru
Более 16 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 01.12.2025
16:40 01.12.2025
Более 16 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
Более 16 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 01.12.2025
Более 16 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
Самозапрет на кредиты за 9 месяцев работы сервиса установлен у 16,2 миллиона россиян, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). РИА Новости, 01.12.2025
объединенное кредитное бюро (окб)
Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
Более 16 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

ОКБ: 16,2 млн россиян установили самозапрет на кредиты за 9 месяцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамозапрет на кредиты через Госуслуги
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самозапрет на кредиты через Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Самозапрет на кредиты за 9 месяцев работы сервиса установлен у 16,2 миллиона россиян, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
"По данным ОКБ, за 9 месяцев работы сервиса россияне направили на постановку самозапрета на кредиты 18,61 миллиона заявлений и 1,41 миллиона заявлений на его снятие, что означает отмену 8% ранее установленных ограничений на получение кредита. По состоянию на 1 декабря 2025 г. самозапрет установлен у 16,22 миллиона россиян", - говорится в сообщении.
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Эксперт советует россиянам установить самозапрет на сделки с недвижимостью
8 августа, 05:00
В течение ноября к самозапрету присоединились 1,36 миллиона граждан, для сравнения: за октябрь – 1,18 миллиона человек, за сентябрь – 882 тысячи человек. Всего в ноябре россияне направили 1,54 миллиона заявлений на постановку самозапрета на кредиты, для сравнения: за октябрь было подано 1,35 миллиона таких заявлений, за сентябрь – 1,02 миллиона.
Отмечается, что граждане в основном выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 16,97 миллиона заявок поданы на установку этого типа запрета (91,2% от общего количества заявок). На запрет онлайн выдач в банках и онлайн выдач в МФО было подано 787,24 тысячи заявок (4,2%). На полный запрет выдач в МФО – 276,14 тысячи заявок (1,5%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 251,61 тысячи заявок (1,4%). Остальные 1,7% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.
"На долю граждан в возрасте 35-45 лет приходится 21,5% от общего количества оформленных самозапретов, на граждан 45-55 лет – 19,8% заявлений, 55-65 лет – 18,9%. 17,8% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12,8% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодёжь до 25 лет приходится 9,2% самозапретов", - сообщает ОКБ.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит
18 ноября, 02:17
 
Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
 
 
