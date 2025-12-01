Рейтинг@Mail.ru
18:48 01.12.2025
В машине на западе Москвы взорвался баллон с углекислым газом
Баллон с углекислым газом разгерметизировался в легковом автомобиле на западе Москвы, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в понедельник РИА РИА Новости, 01.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудники спасательной службы МЧС России
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудники спасательной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Баллон с углекислым газом разгерметизировался в легковом автомобиле на западе Москвы, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, в автомашине на проспекте Вернадского произошла разгерметизация баллона с углекислым газом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
