В машине на западе Москвы взорвался баллон с углекислым газом
Баллон с углекислым газом разгерметизировался в легковом автомобиле на западе Москвы, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в понедельник РИА
происшествия
москва
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Баллон с углекислым газом разгерметизировался в легковом автомобиле на западе Москвы, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, в автомашине на проспекте Вернадского произошла разгерметизация баллона с углекислым газом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.