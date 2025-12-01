Стали известны подробности о владельце сгоревшего в Новой Москве автомобиля

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владельцем сгоревшего в Новой Москве автомобиля оказался сотрудник одного из научно-исследовательских институтов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Кроме того, как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, короткое замыкание во время дистанционного включения двигателя на прогрев стало, по предварительной информации, причиной возгорания легковушки. "Установлено, что автомобиль принадлежит сотруднику одного из НИИ", - сказал собеседник агентства.