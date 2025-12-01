Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности о владельце сгоревшего в Новой Москве автомобиля - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 01.12.2025 (обновлено: 12:58 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/avtomobil-2058908608.html
Стали известны подробности о владельце сгоревшего в Новой Москве автомобиля
Стали известны подробности о владельце сгоревшего в Новой Москве автомобиля - РИА Новости, 01.12.2025
Стали известны подробности о владельце сгоревшего в Новой Москве автомобиля
Владельцем сгоревшего в Новой Москве автомобиля оказался сотрудник одного из научно-исследовательских институтов, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:57:00+03:00
2025-12-01T12:58:00+03:00
происшествия
новая москва
радужный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058889015_10:0:675:374_1920x0_80_0_0_9228609231fd7b1707db45b674368b46.jpg
https://ria.ru/20251130/dtp-2058748281.html
новая москва
радужный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058889015_135:0:634:374_1920x0_80_0_0_9144a1c4c9ebaa0d10e76569bbba46f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва, радужный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Новая Москва, Радужный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение вертолета в Дагестане
Стали известны подробности о владельце сгоревшего в Новой Москве автомобиля

Владельцем сгоревшего в Новой Москве автомобиля оказался сотрудник НИИ

© Агентство "Москва"/TelegramЛегковой автомобиль загорелся в Новой Москве
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Агентство "Москва"/Telegram
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владельцем сгоревшего в Новой Москве автомобиля оказался сотрудник одного из научно-исследовательских институтов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Пресс-служба столичного главка МЧС ранее сообщила о загорании легкового автомобиля на площади 4 квадратных метра в поселении Филимонковское на улице Радужная у дома 10. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Кроме того, как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, короткое замыкание во время дистанционного включения двигателя на прогрев стало, по предварительной информации, причиной возгорания легковушки. "Установлено, что автомобиль принадлежит сотруднику одного из НИИ", - сказал собеседник агентства.
Каршеринговый автомобил съехал с дороги и перевернулся на территории местного кладбища в районе поселка Мга Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Ленинградской области на кладбище перевернулся каршеринговый автомобиль
30 ноября, 16:01
 
ПроисшествияНовая МоскваРадужныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала