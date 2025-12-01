Рейтинг@Mail.ru
Владельцы Porsche в России могут столкнуться с блокировкой авто - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 01.12.2025 (обновлено: 19:27 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/avto-2059009612.html
Владельцы Porsche в России могут столкнуться с блокировкой авто
Владельцы Porsche в России могут столкнуться с блокировкой авто - РИА Новости, 01.12.2025
Владельцы Porsche в России могут столкнуться с блокировкой авто
Российские владельцы автомобилей Porsche с конца ноября все чаще обращаются в сервис из-за блокировок, сообщили РИА Новости в компании "Рольф". РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:19:00+03:00
2025-12-01T19:27:00+03:00
технологии
россия
рольф
porsche
авто
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059020916_0:169:3108:1917_1920x0_80_0_0_81f5fdbebb5fa2d30d54bd59f341b34e.jpg
https://ria.ru/20251113/vs-2054679971.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059020916_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_ad8e7b0e88596b4aeaec8288217fbbfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, рольф , porsche, авто, санкции, санкции в отношении россии
Технологии, Россия, Рольф , Porsche, Авто, Санкции, Санкции в отношении России
Владельцы Porsche в России могут столкнуться с блокировкой авто

Автомобили Porsche в России могут дистанционно заблокировать через спутник

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Porsche
Логотип Porsche - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Porsche. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские владельцы автомобилей Porsche с конца ноября все чаще обращаются в сервис из-за блокировок, сообщили РИА Новости в компании "Рольф".
"Наши специалисты выяснили, что проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник. Связь на данный момент отсутствует по всем моделям и видам ДВС. Любой автомобиль может быть заблокирован", — рассказали в компании.
Обойти блокировку пока можно только путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором. В компании изучают возможность разблокировки иными способами.
"Известна ли причина таких блокировок? Специалисты занимаются сейчас этим вопросом, существует вероятность, что это было сделано сознательно", — добавили в "Рольфе".
Там также отметили, что подобные ситуации возникают и у владельцев Mercedes-Benz, но это единичные случаи и машины при этом не выходят из строя.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
ВС вступился за россиянку, заплатившую пошлину за ввоз BMW из Южной Кореи
13 ноября, 10:27
 
ТехнологииРоссияРольфPorscheАвтоСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала