Владельцы Porsche в России могут столкнуться с блокировкой авто

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские владельцы автомобилей Porsche с конца ноября все чаще обращаются в сервис из-за блокировок, сообщили РИА Новости в компании "Рольф".

"Наши специалисты выяснили, что проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник. Связь на данный момент отсутствует по всем моделям и видам ДВС . Любой автомобиль может быть заблокирован", — рассказали в компании.

Обойти блокировку пока можно только путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором. В компании изучают возможность разблокировки иными способами.

"Известна ли причина таких блокировок? Специалисты занимаются сейчас этим вопросом, существует вероятность, что это было сделано сознательно", — добавили в "Рольфе".