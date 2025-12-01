https://ria.ru/20251201/avto-2059009612.html
Владельцы Porsche в России могут столкнуться с блокировкой авто
Владельцы Porsche в России могут столкнуться с блокировкой авто
технологии
россия
рольф
porsche
авто
санкции
санкции в отношении россии
россия
Технологии, Россия, Рольф , Porsche, Авто, Санкции, Санкции в отношении России
Владельцы Porsche в России могут столкнуться с блокировкой авто
Автомобили Porsche в России могут дистанционно заблокировать через спутник
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские владельцы автомобилей Porsche с конца ноября все чаще обращаются в сервис из-за блокировок, сообщили РИА Новости в компании "Рольф".
"Наши специалисты выяснили, что проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник. Связь на данный момент отсутствует по всем моделям и видам ДВС. Любой автомобиль может быть заблокирован", — рассказали в компании.
Обойти блокировку пока можно только путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором. В компании изучают возможность разблокировки иными способами.
"Известна ли причина таких блокировок? Специалисты занимаются сейчас этим вопросом, существует вероятность, что это было сделано сознательно", — добавили в "Рольфе".
Там также отметили, что подобные ситуации возникают и у владельцев Mercedes-Benz, но это единичные случаи и машины при этом не выходят из строя.