12:10 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/avto-2058894475.html
Экстренные службы назвали возможную причину возгорания авто в Новой Москве
Экстренные службы назвали возможную причину возгорания авто в Новой Москве
2025-12-01T12:10:00+03:00
2025-12-01T12:10:00+03:00
происшествия
новая москва
радужный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новая москва
радужный
происшествия, новая москва, радужный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новая Москва, Радужный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Короткое замыкание во время дистанционного включения двигателя на прогрев стало, по предварительной информации, причиной возгорания легкового автомобиля в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Пресс-служба столичного главка МЧС ранее сообщила о загорании легкового автомобиля на площади 4 квадратных метра в поселении Филимонковское на улице Радужная у дома 10. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
"Предварительная причина пожара - замыкание в электрике при дистанционном включении двигателя на прогрев", - сказал собеседник.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Москве в Битцевском проезде загорелся автомобиль
25 ноября, 21:45
 
ПроисшествияНовая МоскваРадужныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
