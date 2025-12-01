Рейтинг@Mail.ru
Австрия сохранит сдержанность в вопросе активов России, заявила глава МО - РИА Новости, 01.12.2025
16:26 01.12.2025 (обновлено: 16:29 01.12.2025)
Австрия сохранит сдержанность в вопросе активов России, заявила глава МО
в мире
украина
россия
австрия
евросоюз
еврокомиссия
европейский совет
санкции в отношении россии
в мире, украина, россия, австрия, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Австрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет, Санкции в отношении России
© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 1 дек - РИА Новости. Австрия сохраняет сдержанную позицию в обсуждении возможного использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита, заявила журналистам министр обороны Австрии Клаудия Таннер.
По ее словам, вопрос остается "юридически крайне сложным", и именно это определяет позицию Вены на переговорах.
"Я думаю, это будет очень непросто, в особенности с юридической точки зрения. Об этом наш федеральный канцлер говорил после заседания Европейского совета в октябре. Посмотрим, как дело будет развиваться. Переговоры ведь еще идут, но то, что мы здесь проявляем сдержанность, особенно в юридическом плане, - это вне сомнений", - сказала министр по прибытии на встречу глав минобороны стран ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос по теме замороженных российских активов - будет ли Австрия выступать поручителем, чтобы можно было предоставить Украине кредит. Общение с прессой транслировал австрийский телеканал OE24.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Еврокомиссар рассказал, кто заинтересован в использовании активов России
10 октября, 16:51
 
